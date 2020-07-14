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***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

14.07.2020 17:09
GÜNCEL HABERLER



***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )

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Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

Bildirim İçeriği

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Açıklama

    7 Mayıs 2015 tarih, 29368 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan  (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar  Tebliği'nin 36.maddesinin c bendi uyarınca Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının işlem yaptıkları aracı kuruluşların unvanı, sabit  sermayeli ortaklık adına ilgili dönemde anılan aracı kuruluşlara ödenen  komisyon tutarı, ortalama komisyon oranı ve ödenen komisyon tutarını  aynı dönemdeki ortalama net aktif değerine oranı bilgilerini, yılın her  üç aylık dönemini takip eden 10 iş günü içerisinde ve takvim yılı  başından itibaren kümülatif olarak KAP'ta kamuya açıklanması  zorunluluğu gereği, şirketimizce Ocak - Haziran 2020 dönemi Aracılık  Hizmetleri için ödenen  komisyonlar ile ilgili bilgilere  aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
BPP (7 gün üstü)   : %0,0005*gün

Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)

Komisyon Oranları (%)

Aracı Kuruluşun Unvanı
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Hisse Senedi
% 0,01
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,002
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,002
BPP (günlük)
% 0,0025
Ters Repo (O/N)
% 0,0007
Ters Repo (vadeli)
% 0,0007
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,02
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Yıl
2020 2020 2020
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
3.564 808 4.372
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
12.705 10.327 23.032
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
16.269 11.135 27.404
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
18.790.821 18.436.753 18.620.869
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,08658 % 0,0604 % 0,14717



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859792


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PSDTC 11,77 9.631.349 % 10,00  
PSDTC 11,77 9.631.349 % 10,00  
PSDTC 11,77 9.631.349 % 10,00  
PSDTC 11,77 9.631.349 % 10,00  
MEGAP 5,94 5.002.718 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5786 8,6216 % -0,07  
Frank 7,2811 7,3249 % 0,37  
Riyal 1,8248 1,8340 % 0,09  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.809 1.809 6,57  
Altın Gr. 399 399 1,71  
Cumhuriyet 2.595 2.618 10,60  
Tam 2.674 2.686 11,00  
Yarım 1.298 1.314 5,30  
Çeyrek 649 658 2,70  
Gümüş.Ons 19,16 19,19 0,11  
Gümüş Gr. 4,23 4,23 0,02  
B. Petrol 43,08 43,08 0,36  
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