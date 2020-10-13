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***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

13.10.2020 18:03
GÜNCEL HABERLER



***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )

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Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

Bildirim İçeriği

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Açıklama

7 Mayıs 2015 tarih, 29368 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (III-48.5)  sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin  36.maddesinin c bendi uyarınca Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının  işlem yaptıkları aracı kuruluşların unvanı, sabit sermayeli ortaklık  adına ilgili dönemde anılan aracı kuruluşlara ödenen komisyon tutarı,  ortalama komisyon oranı ve ödenen komisyon tutarını aynı dönemdeki  ortalama net aktif değerine oranı bilgilerini, yılın her  üç aylık  dönemini takip eden 10 iş günü içerisinde ve takvim yılı  başından  itibaren kümülatif olarak KAP'ta kamuya açıklanması zorunluluğu gereği,  şirketimizce Ocak - Eylül 2020 dönemi Aracılık Hizmetleri için  ödenen komisyonlar ile ilgili bilgilere aşağıdaki tabloda yer  verilmiştir.
BPP (7 gün üstü) : %0,0005*gün

Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)

Komisyon Oranları (%)

Aracı Kuruluşun Unvanı
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Hisse Senedi
% 0,01
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,002
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,002
BPP (günlük)
% 0,0025
Ters Repo (O/N)
% 0,0007
Ters Repo (vadeli)
% 0,0007
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,02
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Yıl
2020 2020 2020 2020 2020
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
3.564 808 4.372 1.087 5.459
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
31 31
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
12.705 10.327 23.032 14.898 37.930
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
16.269 11.135 27.404 16.016 43.420
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
18.790.821 18.436.753 18.620.869 26.587.643 21.290.585
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,08658 % 0,0604 % 0,14717 % 0,0602 % 0,2039



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881235


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NTHOL 3,19 236.606.792 % 10,00  
OLMIP 11,55 7.570.397 % 10,00  
BMELK 14,52 2.497.672 % 10,00  
BRYAT 174,90 16.052.823 % 10,00  
DAGHL 13,31 1.269.348 % 10,00  
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Cumhuriyet 3.185 3.233 -39,00  
Tam 3.176 3.255 -33,28  
Yarım 1.535 1.575 -16,10  
Çeyrek 770 787 -8,05  
Gümüş.Ons 24,04 24,07 -1,04  
Gümüş Gr. 6,15 6,15 -0,21  
B. Petrol 42,45 42,45 0,73  
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