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***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

13.07.2023 17:03
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar


***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )

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Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

Bildirim İçeriği

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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Açıklama

7 Mayıs 2015 tarih, 29368 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 36.maddesinin c bendi uyarınca Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının işlem yaptıkları aracı kuruluşların unvanı, sabit sermayeli ortaklık adına ilgili dönemde anılan aracı kuruluşlara ödenen komisyon tutarı, ortalama komisyon oranı ve ödenen komisyon tutarını aynı dönemdeki ortalama net aktif değerine oranı bilgilerini, yılın her üç aylık dönemini takip eden 10 iş günü içerisinde ve takvim yılı başından itibaren kümülatif olarak KAP'ta kamuya açıklanması zorunluluğu gereği, şirketimizce Ocak - Haziran 2023 dönemi Aracılık Hizmetleri için ödenen komisyonlar ile ilgili bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
BPP (7 gün üstü) : %0,00055*gün

Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)

Komisyon Oranları (%)

Aracı Kuruluşun Unvanı
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Hisse Senedi
% 0,01
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,002
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,002
BPP (günlük)
% 0,003
Ters Repo (O/N)
% 0,0007
Ters Repo (vadeli)
% 0,0007
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,02
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Yıl
2023 2023 2023
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
789 789
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
13.206 8.913 22.119
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
13.206 9.702 22.908
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
38.766.147 39.982.256 39.344.779
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,034066 % 0,024266 % 0,058224



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171544


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EUHOL 2,20 80.572.501 % 10,00  
MAALT 489,60 25.946.974 % 10,00  
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Altın Gr. 1.641 1.641 -2,63  
Cumhuriyet 10.979 11.145 23,00  
Tam 10.576 10.784 -42,00  
Yarım 5.288 5.417 -21,00  
Çeyrek 2.652 2.708 -11,00  
Gümüş.Ons 24,68 24,70 0,56  
Gümüş Gr. 20,67 20,69 0,42  
B. Petrol 80,31 80,31 0,20  
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