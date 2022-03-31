***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.03.2022 18:13
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.03.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz 31.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, 2022 faaliyet yılı bağımsız denetim hizmetlerini yerine getirmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014680
BIST
18:002.230
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,37
|Açılış
|: 2.236
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|Önceki Kapanış
|: 2.230
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2.245
En Düşük
2.221
18:0014,6769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0238
|Açılış
|: 14,6680
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|Önceki Kapanış
|: 14,6450
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En Düşük
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18:0016,3293
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 16,3200
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16,4149
En Düşük
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18:00916,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,03
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 911,00
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917,40
En Düşük
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|TURGG
|216,70
|55.692.684
|% 10,00
|
|AYCES
|72,05
|6.255.820
|% 10,00
|
|ULUSE
|113,30
|5.703.838
|% 10,00
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|PENTA
|374,80
|46.361.563
|% 9,98
|
|MAALT
|286,90
|47.273.863
|% 9,97
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|GZNMI
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|242.039.481
|% -10,00
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
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|% -8,02
|
|SANEL
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|790.883
|% -6,54
|
|DESA
|13,51
|28.536.319
|% -5,46
|
|THYAO
|32,26
|4.597.778.516
|% 0,25
|
|GARAN
|12,21
|3.003.723.263
|% 0,16
|
|KRDMD
|15,26
|2.298.138.526
|% 2,07
|
|SISE
|15,22
|1.346.061.093
|% 0,59
|
|TUPRS
|213,60
|1.310.740.166
|% 3,49
|
|ODAS
|1,71
|466.094.704
|% 1,79
|
|GARAN
|12,21
|3.003.723.263
|% 0,16
|
|YKBNK
|4,07
|891.040.771
|% -1,21
|
|KARSN
|5,48
|1.129.731.855
|% 3,20
|
|KRDMD
|15,26
|2.298.138.526
|% 2,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6733
|14,6770
|% 0,16
|
|Euro
|16,3194
|16,3356
|% -0,11
|
|Sterlin
|19,2591
|19,3557
|% 0,31
|
|Frank
|15,8836
|15,9793
|% 0,44
|
|Riyal
|3,8998
|3,9194
|% 0,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.941
|1.941
|8,22
|
|Altın Gr.
|915
|915
|3,72
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.159
|31,00
|
|Tam
|6.036
|6.187
|29,60
|
|Yarım
|2.917
|2.993
|14,32
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|7,15
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,97
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|0,07
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|B. Petrol
|107
|107
|-4,40
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Seans Raporu
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