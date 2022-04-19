***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
19.04.2022 16:25
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.03.2022
Tescil Tarihi
19.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
19.04.2022 tarih ve 10562 TTSG
Açıklamalar
2022 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 19 Nisan 2022 tarih ve 10562 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022066
BIST
17:412.516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 5,53
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.491
17:4114,6700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0334
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6755
En Düşük
14,6258
17:4115,8364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0424
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8615
En Düşük
15,7630
17:41920,71
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -10,66
|Açılış
|: 920,71
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
920,49
BIST En Aktif Hisseler17:41
|DAGHL
|19,29
|10.125.580
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.615.219
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,01
|67.958.484
|% 9,84
|
|HUNER
|3,36
|273.335.292
|% 9,80
|
|YATAS
|15,97
|289.503.435
|% 9,01
|
|ISGYO
|11,07
|54.508.642
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|83.910.916
|% -9,98
|
|EDATA
|18,00
|61.559.438
|% -9,95
|
|PEGYO
|1,46
|43.229.143
|% -9,88
|
|AVGYO
|3,48
|36.037.908
|% -9,37
|
|THYAO
|38,44
|3.820.316.702
|% 2,13
|
|GARAN
|14,27
|3.347.446.362
|% -1,04
|
|KRDMD
|16,24
|2.562.093.325
|% 0,62
|
|YKBNK
|5,24
|2.467.972.868
|% 0,00
|
|TUPRS
|255,50
|2.083.654.341
|% 1,59
|
|ODAS
|2,53
|1.388.885.997
|% 6,30
|
|YKBNK
|5,24
|2.467.972.868
|% 0,00
|
|TSKB
|2,01
|941.259.084
|% 0,50
|
|EKGYO
|2,90
|1.052.654.238
|% 0,00
|
|HALKB
|6,03
|1.471.391.987
|% 2,38
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6644
|14,6700
|% 0,23
|
|Euro
|15,8245
|15,8364
|% 0,27
|
|Sterlin
|19,0051
|19,1005
|% 0,08
|
|Frank
|15,4112
|15,5040
|% -0,13
|
|Riyal
|3,8988
|3,9184
|% 0,36
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|-25,19
|
|Altın Gr.
|924
|924
|-6,93
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,20
|-0,69
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,93
|-0,25
|
|B. Petrol
|108
|108
|-4,96
|
Seans Raporu
17:41
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 97 artarak (% 0.40 ) 2, 269
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