***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
24.08.2023 18:07
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
10.08.2023
Tescil Tarihi
24.08.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
24.08.2023 tarih ve 10900 sayılı TTSG
Açıklamalar
2023 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 24 Ağustos 2023 tarih ve 10900 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189362
BIST
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13:057.457
En Düşük
|Değişim
|: -0,46%
|| -34,75
|Açılış
|: 7.545
|
|Önceki Kapanış
|: 7.492
|
7.443
En Yüksek
7.585
13:0526,3266
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 0,5526
|Açılış
|: 26,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,3500
|
26,5410
En Düşük
25,6252
13:0528,4985
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 0,6511
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
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28,6552
En Düşük
27,8188
13:051.620,88
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 36,23
|Açılış
|: 1.624,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584,65
|
1.635,97
En Düşük
1.576,81
BIST En Aktif Hisseler13:05
|ALFAS
|869,30
|1.096.460.729
|% 10,00
|
|ULAS
|14,19
|27.569.931
|% 10,00
|
|FONET
|18,29
|83.372.479
|% 9,98
|
|QNBFL
|343,90
|1.317.825
|% 9,98
|
|IZENR
|40,60
|2.767.561.306
|% 9,97
|
|OTTO
|245,70
|1.403.438
|% -10,00
|
|EUKYO
|11,17
|8.496.762
|% -9,99
|
|ADEL
|610,20
|17.645.764
|% -9,99
|
|EGEPO
|23,24
|8.261.309
|% -9,99
|
|KENT
|527,20
|2.178.390
|% -9,99
|
|DOAS
|289,00
|6.212.525.998
|% 1,40
|
|TTKOM
|26,70
|3.390.844.035
|% 4,46
|
|THYAO
|228,80
|3.098.383.878
|% -0,74
|
|KLSER
|104,10
|3.046.668.298
|% -9,24
|
|AKBNK
|29,80
|3.014.442.430
|% -2,04
|
|YKBNK
|16,49
|2.664.960.665
|% -2,14
|
|ISCTR
|17,69
|2.346.607.886
|% -1,72
|
|TTKOM
|26,70
|3.390.844.035
|% 4,46
|
|SKBNK
|3,98
|423.382.634
|% -2,21
|
|EKGYO
|8,20
|851.686.670
|% -2,50
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,3206
|26,3266
|% 2,14
|
|Euro
|28,4157
|28,4985
|% 2,34
|
|Sterlin
|33,0193
|33,1849
|% 2,23
|
|Frank
|29,5780
|29,7562
|% 2,15
|
|Riyal
|6,9969
|7,0320
|% 2,40
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|-0,30
|
|Altın Gr.
|1.632
|1.632
|47,60
|
|Cumhuriyet
|11.227
|11.397
|140,00
|
|Tam
|11.003
|11.106
|5,00
|
|Yarım
|5.518
|5.574
|2,00
|
|Çeyrek
|2.751
|2.787
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,17
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,49
|20,50
|0,55
|
|B. Petrol
|84,51
|84,51
|1,15
|