***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
11.01.2022 18:08
14405,83 21063 10531,5 31594,5 10531,5 42126
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
29740678,15 30374292,16 30049881,79 31280530,05 30449010,95 32325723,58 30936956,23
Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,022384 % 0,047428 % 0,070093 % 0,03367 % 0,103764 % 0,032579 % 0,136167
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992802
BIST
18:052.046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,87
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.018
18:0513,8412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0204
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8866
En Düşük
13,7192
18:0515,7477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0891
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7524
En Düşük
15,5189
18:05806,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 6,30
|Açılış
|: 806,66
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,48
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HATEK
|19,03
|21.058.360
|% 10,00
|
|ORCAY
|36,30
|18.165.583
|% 10,00
|
|KRDMA
|10,45
|157.768.270
|% 10,00
|
|KRDMB
|10,45
|83.243.820
|% 10,00
|
|UZERB
|61,90
|733.206
|% 9,95
|
|PENTA
|350,00
|16.183.425
|% -9,35
|
|RALYH
|10,41
|96.966.819
|% -8,44
|
|IHAAS
|9,60
|16.991.850
|% -5,88
|
|FENER
|29,12
|72.399.344
|% -5,76
|
|QNBFL
|85,00
|277.319
|% -5,56
|
|KRDMD
|12,64
|6.296.606.994
|% 9,44
|
|EREGL
|31,76
|5.220.723.742
|% 4,13
|
|THYAO
|26,90
|4.790.622.863
|% 0,75
|
|GARAN
|11,78
|2.719.397.460
|% 0,34
|
|YKBNK
|3,75
|1.879.109.281
|% 1,35
|
|KRDMD
|12,64
|6.296.606.994
|% 9,44
|
|YKBNK
|3,75
|1.879.109.281
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,37
|883.721.808
|% -2,07
|
|GARAN
|11,78
|2.719.397.460
|% 0,34
|
|DOHOL
|3,08
|646.164.017
|% -0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8199
|13,8412
|% 0,15
|
|Euro
|15,7100
|15,7477
|% 0,57
|
|Sterlin
|18,7858
|18,8800
|% 0,40
|
|Frank
|14,9100
|14,9998
|% 0,43
|
|Riyal
|3,6757
|3,6942
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|14,83
|
|Altın Gr.
|806
|807
|6,25
|
|Cumhuriyet
|5.330
|5.411
|20,00
|
|Tam
|5.302
|5.435
|15,55
|
|Yarım
|2.563
|2.629
|7,52
|
|Çeyrek
|1.285
|1.314
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,71
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,06
|10,07
|0,08
|
|B. Petrol
|83,19
|83,19
|2,32
|