***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
26.02.2021 18:19
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla,
Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" ile ilgili 11.maddesinin ekli tadil metnine uygun olarak değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılması ve ön izinlerin alınmasını takiben ilgili madde değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913422
BIST
18:051.471
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -16,82
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.480
En Düşük
1.443
18:057,4283
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0756
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4854
En Düşük
7,3038
18:058,9946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0382
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
9,0961
En Düşük
8,8746
18:05412,11
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -6,43
|Açılış
|: 412,11
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,25
En Düşük
411,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARTI
|6,05
|1.212.983
|% 10,00
|
|MARTI
|2,53
|101.569.190
|% 10,00
|
|TMPOL
|19,91
|13.460.580
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|562.970
|% 10,00
|
|CASA
|236,80
|29.951.611
|% 9,99
|
|MERIT
|373,30
|9.289.696
|% -9,98
|
|YESIL
|151,20
|101.878.769
|% -9,95
|
|AYEN
|7,91
|136.070.757
|% -9,91
|
|VAKFN
|16,10
|23.874.400
|% -9,55
|
|UMPAS
|1,55
|466.260
|% -8,28
|
|THYAO
|13,49
|2.491.241.238
|% 0,75
|
|GARAN
|8,92
|1.939.966.521
|% -1,76
|
|KOZAL
|129,20
|1.851.960.698
|% 0,78
|
|PETKM
|5,26
|1.301.092.003
|% -0,38
|
|PGSUS
|89,15
|1.106.584.369
|% 0,85
|
|EKGYO
|2,23
|920.953.269
|% -3,46
|
|TSKB
|1,65
|472.745.344
|% -4,07
|
|PETKM
|5,26
|1.301.092.003
|% -0,38
|
|GARAN
|8,92
|1.939.966.521
|% -1,76
|
|KARSN
|4,05
|871.098.521
|% -4,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4237
|7,4258
|% 0,99
|
|Euro
|8,9815
|8,9932
|% 0,41
|
|Sterlin
|10,3027
|10,3543
|% 0,33
|
|Frank
|8,1467
|8,1958
|% 0,80
|
|Riyal
|1,9689
|1,9788
|% 0,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|-39,01
|
|Altın Gr.
|413
|413
|-5,12
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|34,00
|
|Tam
|2.777
|2.848
|32,91
|
|Yarım
|1.342
|1.377
|15,92
|
|Çeyrek
|673
|689
|7,96
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,49
|-0,88
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,14
|
|B. Petrol
|65,17
|65,17
|-0,95
|