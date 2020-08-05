***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
05.08.2020 18:21
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
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Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamala
10:501.090
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,69
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.085
10:507,1079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0633
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,1107
En Düşük
7,0287
10:508,4641
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0874
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4686
En Düşük
8,3315
10:50467,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 5,84
|Açılış
|: 467,63
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
468,41
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|36,08
|460.994
|% 10,00
|
|KAPLM
|9,36
|819.697
|% 9,99
|
|KLGYO
|8,71
|18.758.744
|% 9,97
|
|RAYSG
|6,19
|4.341.873
|% 9,95
|
|AYES
|5,32
|110.470
|% 9,92
|
|BURVA
|71,55
|491.334
|% -10,00
|
|KENT
|1.580,00
|970.120
|% -10,00
|
|PKENT
|696,00
|3.351.240
|% -10,00
|
|QNBFB
|64,90
|606.685
|% -9,99
|
|GARFA
|8,65
|753.327
|% -9,99
|
|EKGYO
|2,10
|366.729.128
|% 0,48
|
|TRKCM
|3,99
|325.520.577
|% 0,76
|
|SISE
|6,07
|308.491.513
|% -2,72
|
|GARAN
|6,81
|185.010.722
|% 0,44
|
|ODAS
|2,43
|183.018.638
|% 3,85
|
|EKGYO
|2,10
|366.729.128
|% 0,48
|
|TRKCM
|3,99
|325.520.577
|% 0,76
|
|ODAS
|2,43
|183.018.638
|% 3,85
|
|SISE
|6,07
|308.491.513
|% -2,72
|
|YKBNK
|2,13
|62.791.776
|% 0,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,3194
|9,3661
|% 1,16
|
|Frank
|7,7746
|7,8214
|% 0,64
|
|Riyal
|1,8880
|1,8975
|% 0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.044
|2.045
|6,31
|
|Altın Gr.
|467
|467
|5,64
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.129
|34,90
|
|Tam
|3.159
|3.244
|59,80
|
|Yarım
|1.534
|1.572
|17,50
|
|Çeyrek
|769
|787
|8,70
|
|Gümüş.Ons
|27,41
|27,46
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,21
|
|B. Petrol
|45,29
|45,29
|0,10
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