***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.894.257 690.306Dönem Karı (Zararı)1.172.651 102.296Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.519.165 -1.033.158Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10,14 123.042 26.988Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler287.914 191.270Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler287.914 191.270Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-3.093.416 -1.412.141Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.099.097 -1.412.141Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler5.681 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler163.295 160.725Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler163.295 160.725İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6.314.740 304.246Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6.068.474 -165.190Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.255 732.275İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.255 732.275Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler214 -1.272İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)214 -1.272Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.049 -3.391Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler242.900 -261.297İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)231.149 -263.635İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11.751 2.338Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)0 -35.669İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.946 38.790Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.946 38.790Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.968.226 -626.616Alınan Faiz3.099.575 1.449.437Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -173.544 -132.515YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-22.440 -308.252Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-22.440 -308.252Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -22.440 -308.252FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-61.875 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları15 -61.875 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.809.942 382.054NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.809.942 382.054DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 8.340.873 7.958.819DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 16.150.815 8.340.873Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 20.000.000 92.887 -30.419 394.768 -3.008.528 1.012 17.449.720 17.449.720Transferler1.012 -1.012Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-23.055 102.296 79.241 79.241Dönem Sonu Bakiyeler14 20.000.000 92.887 -53.474 394.768 -3.007.516 102.296 17.528.961 17.528.961Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 20.000.000 92.887 -53.474 394.768 -3.007.516 102.296 17.528.961 17.528.961Transferler102.296 -102.296Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.931 1.172.651 1.180.582 1.180.582Dönem Sonu Bakiyeler14 20.000.000 92.887 -45.543 394.768 -2.905.220 1.172.651 18.709.543 18.709.543Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 16.160.176 8.350.712Finansal Yatırımlar6 2.867.225 9.098.994Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar2.867.225 9.098.994Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar2.867.225 9.098.994Ticari Alacaklar7 160.655 162.910İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 160.655 162.910Diğer Alacaklar8 1.903 2.117İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.903 2.117Peşin Ödenmiş Giderler13 5.773 4.724İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 4.357 2.857İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.416 1.867ARA TOPLAM19.195.732 17.619.457TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR19.195.732 17.619.457DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 258.870 298.755Kullanım Hakkı Varlıkları14 5.145 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 1.917 6.037TOPLAM DURAN VARLIKLAR265.932 304.792TOPLAM VARLIKLAR19.461.664 17.924.249KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar15 5.548 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5.548 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.548 0Ticari Borçlar7 391.143 148.243İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 376.731 145.582İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar14.412 2.661Kısa Vadeli Karşılıklar108.940 42.247Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 108.940 42.247Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 53.354 51.408İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler53.354 51.408ARA TOPLAM558.985 241.898TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER558.985 241.898UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar193.136 153.390Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 193.136 153.390TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER193.136 153.390TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER752.121 395.288ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar18.709.543 17.528.961Ödenmiş Sermaye16 20.000.000 20.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16 92.887 92.887Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 -45.543 -53.474Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-45.543 -53.474Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-45.543 -53.474Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 394.768 394.768Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 -2.905.220 -3.007.516Net Dönem Karı veya Zararı1.172.651 102.296TOPLAM ÖZKAYNAKLAR18.709.543 17.528.961TOPLAM KAYNAKLAR19.461.664 17.924.249Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı17 31.269.469 71.793.905Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti17 -28.015.271 -69.813.341FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.254.198 1.980.564BRÜT KAR (ZARAR)3.254.198 1.980.564Genel Yönetim Giderleri18 -2.072.455 -1.867.408Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 0 1.531Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -3.411 -12.391ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.178.332 102.296FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.178.332 102.296Finansman Giderleri20 -5.681 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.172.651 102.296Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri21 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.172.651 102.296DÖNEM KARI (ZARARI)1.172.651 102.296Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.172.651 102.296Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,05860000 0,00510000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar7.931 -23.055Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 7.931 -23.055Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.931 -23.055TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.180.582 79.241Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.180.582 79.241http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820187BIST