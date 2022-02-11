***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 20.000.000 92.887 -45.543 394.768 -2.905.220 1.172.651 18.709.543 18.709.543Transferler1.172.651 -1.172.651Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.478 350.342 355.820 355.820Dönem Karı (Zararı)350.342 350.342 350.342Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.478 5.478 5.478Sermaye Arttırımı10.000.000 10.000.000 10.000.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)27.990 27.990 27.990Dönem Sonu Bakiyeler16 30.000.000 92.887 27.990 -40.065 394.768 -1.732.569 350.342 29.093.353 29.093.353Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 30.000.000 92.887 27.990 -40.065 394.768 -1.732.569 350.342 29.093.353 29.093.353Transferler350.342 -350.342Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.003 3.067.485 3.071.488 3.071.488Dönem Sonu Bakiyeler16 30.000.000 92.887 27.990 -36.062 394.768 -1.382.227 3.067.485 32.164.841 32.164.841Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-18.575.089 -4.406.700Dönem Karı (Zararı)3.067.485 350.342Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.860.756 -1.731.628Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 143.170 130.527Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler72.396 202.762Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler70.480 202.762Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.916 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.508.877 -2.125.074Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.509.612 -2.128.711Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 735 3.637Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-567.445 60.157Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-567.445 60.157İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-21.265.930 -4.830.258Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-21.309.462 -4.620.047Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 160.655İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 160.655Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.180 332İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.180 332Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.088 1.974Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13.083 -383.019İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.278 -372.915İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)14.361 -10.104İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler32.717 9.847Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)32.717 9.847Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-21.059.201 -6.211.544Alınan Faiz2.494.408 2.063.818Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-10.296 -258.974YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-43.995 -2.948Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -43.995 -2.948Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-43.995 -2.948FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-74.318 9.957.740Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 10.000.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 0 10.000.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 27.990Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları15 -74.318 -70.250YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-18.693.402 5.548.092NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-18.693.402 5.548.092DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 21.698.907 16.150.815DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 3.005.505 21.698.907Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 3.039.093 21.773.161Finansal Yatırımlar6 29.304.021 7.427.115Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar25.805.346 7.427.115Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar25.805.346 7.427.115İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar3.498.675 0Ticari Alacaklar7 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 0 0Diğer Alacaklar8 2.242 1.571İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.242 1.571Peşin Ödenmiş Giderler13 4.887 3.799İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 4.061 3.799İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 826 0ARA TOPLAM32.350.243 29.205.646TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR32.350.243 29.205.646DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 151.892 198.151Kullanım Hakkı Varlıkları14 6.050 5.541Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 21.313 1.629TOPLAM DURAN VARLIKLAR179.255 205.321TOPLAM VARLIKLAR32.529.498 29.410.967KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar15 5.314 5.500İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar15 5.314 5.500Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 5.314 5.500Ticari Borçlar7 21.206 8.124İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 2.538 3.816İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 18.668 4.308Kısa Vadeli Karşılıklar12 21.136 14.355Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 21.136 14.355Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 48.413 63.604İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 48.413 63.604ARA TOPLAM96.069 91.583TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER96.069 91.583UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar12 268.588 226.031Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 268.588 226.031TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER268.588 226.031TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER364.657 317.614ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar32.164.841 29.093.353Ödenmiş Sermaye16 30.000.000 30.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16 92.887 92.887Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27.990 27.990Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 -36.062 -40.065Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-36.062 -40.065Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -36.062 -40.065Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 394.768 394.768Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 -1.382.227 -1.732.569Net Dönem Karı veya Zararı3.067.485 350.342TOPLAM ÖZKAYNAKLAR32.164.841 29.093.353TOPLAM KAYNAKLAR32.529.498 29.410.967Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı17 166.233.429 53.648.102Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti17 -160.988.704 -51.156.923FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.244.725 2.491.179BRÜT KAR (ZARAR)5.244.725 2.491.179Genel Yönetim Giderleri18 -2.218.820 -2.146.652Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 45.872 10.190Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -3.558 -738ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.068.219 353.979FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.068.219 353.979Finansman Giderleri20 -734 -3.637SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.067.485 350.342Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri21 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.067.485 350.342DÖNEM KARI (ZARARI)3.067.485 350.342Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.067.485 350.342Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,10220000 0,01170000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar4.003 5.478Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.003 5.478Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.003 5.478TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.071.488 355.820Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.071.488 355.820http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001283BIST