***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 30.000.000 92.887 27.990 -40.065 394.768 70.666 -1.803.235 350.342 29.093.353 29.093.353Transferler350.342 -350.342Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.256 585.690 590.946 590.946Dönem Karı (Zararı)585.690 585.690 585.690Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.256 5.256 5.256Dönem Sonu Bakiyeler16 30.000.000 92.887 27.990 -34.809 394.768 70.666 -1.452.893 585.690 29.684.299 29.684.299Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 30.000.000 92.887 27.990 -36.062 394.768 70.666 -1.452.893 3.067.485 32.164.841 32.164.841Transferler83.162 1.096.430 1.887.893 -3.067.485Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-69.840 1.218.439 1.148.599 1.148.599Dönem Karı (Zararı)1.218.439 1.218.439 1.218.439Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)12 -69.840 -69.840 -69.840Kar Payları-435.000 -435.000 -435.000Dönem Sonu Bakiyeler16 30.000.000 92.887 27.990 -105.902 477.930 1.167.096 1.218.439 32.878.440 32.878.440Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.435.272 -6.764.522Dönem Karı (Zararı)1.218.439 585.690Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.151.481 -1.240.509Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10,14 40.039 17.341Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler28.392 32.022Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 28.392 32.022Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-111.097 -798.722Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-113.049 -803.147Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.952 4.425Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.108.815 -491.150Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.108.815 -491.150İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.639.645 -6.836.308Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-1.600.394 -6.844.543Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-63.054 51.991İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-63.054 51.991Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-62.019 -49.983Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.149 12.369İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)12.350 -1.473İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-7.201 13.842İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler80.673 -6.142Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)80.673 -6.142Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.572.687 -7.491.127Alınan Faiz137.415 749.418Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -22.813YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.892 -17.600Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları15 -12.892 -17.600YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.448.164 -6.782.122NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.448.164 -6.782.122DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 3.005.505 21.698.907DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.557.341 14.916.785Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 1.568.572 3.039.093Finansal Yatırımlar6 32.013.230 29.304.021Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar32.013.230 25.805.346Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar32.013.230 25.805.346İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar0 3.498.675Diğer Alacaklar8 1.824 2.242İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.824 2.242Peşin Ödenmiş Giderler13 66.884 4.887İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 20.942 4.061İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 45.942 826ARA TOPLAM33.650.510 32.350.243TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR33.650.510 32.350.243DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 133.880 151.892Kullanım Hakkı Varlıkları14 69.522 6.050Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 19.240 21.313TOPLAM DURAN VARLIKLAR222.642 179.255TOPLAM VARLIKLAR33.873.152 32.529.498KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar15 70.405 5.314İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar70.405 5.314Kiralama İşlemlerinden Borçlar4,7 70.405 5.314Ticari Borçlar7 26.355 21.206İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 14.888 2.538İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 11.467 18.668Kısa Vadeli Karşılıklar12 23.069 21.136Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 23.069 21.136Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler509.995 48.413İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 435.000 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 74.995 48.413ARA TOPLAM629.824 96.069TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER629.824 96.069UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar12 364.888 268.588Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 364.888 268.588TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER364.888 268.588TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER994.712 364.657ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar32.878.440 32.164.841Ödenmiş Sermaye16 30.000.000 30.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16 92.887 92.887Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27.990 27.990Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 -105.902 -36.062Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-105.902 -36.062Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -105.902 -36.062Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 477.930 394.768Diğer Yedekler1.167.096 70.666Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 0 -1.452.893Net Dönem Karı veya Zararı1.218.439 3.067.485TOPLAM ÖZKAYNAKLAR32.878.440 32.164.841TOPLAM KAYNAKLAR33.873.152 32.529.498Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı17 34.471.092 67.255.195Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti17 -32.543.384 -66.159.194FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.927.708 1.096.001BRÜT KAR (ZARAR)1.927.708 1.096.001Genel Yönetim Giderleri18 -711.309 -510.814Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 7.964 8.406Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -3.972 -3.478ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.220.391 590.115FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.220.391 590.115Finansman Giderleri20 -1.952 -4.425SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)22 1.218.439 585.690Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)22 1.218.439 585.690DÖNEM KARI (ZARARI)1.218.439 585.690Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.218.439 585.690Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,04060000 0,01950000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-69.840 5.256Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-69.840 5.256Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-69.840 5.256TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.148.599 590.946Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.148.599 590.946http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025950BIST