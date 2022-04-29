***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
29.04.2022 19:19
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 30.000.000 92.887 27.990 -40.065 394.768 70.666 -1.803.235 350.342 29.093.353 29.093.353
Transferler
350.342 -350.342
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.256 585.690 590.946 590.946
Dönem Karı (Zararı)
585.690 585.690 585.690
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.256 5.256 5.256
Dönem Sonu Bakiyeler
16 30.000.000 92.887 27.990 -34.809 394.768 70.666 -1.452.893 585.690 29.684.299 29.684.299
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 30.000.000 92.887 27.990 -36.062 394.768 70.666 -1.452.893 3.067.485 32.164.841 32.164.841
Transferler
83.162 1.096.430 1.887.893 -3.067.485
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-69.840 1.218.439 1.148.599 1.148.599
Dönem Karı (Zararı)
1.218.439 1.218.439 1.218.439
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12 -69.840 -69.840 -69.840
Kar Payları
-435.000 -435.000 -435.000
Dönem Sonu Bakiyeler
16 30.000.000 92.887 27.990 -105.902 477.930 1.167.096 1.218.439 32.878.440 32.878.440
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.435.272 -6.764.522
Dönem Karı (Zararı)
1.218.439 585.690
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.151.481 -1.240.509
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,14 40.039 17.341
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
28.392 32.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 28.392 32.022
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-111.097 -798.722
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-113.049 -803.147
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.952 4.425
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.108.815 -491.150
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.108.815 -491.150
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.639.645 -6.836.308
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.600.394 -6.844.543
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-63.054 51.991
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-63.054 51.991
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-62.019 -49.983
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.149 12.369
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
12.350 -1.473
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.201 13.842
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
80.673 -6.142
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
80.673 -6.142
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.572.687 -7.491.127
Alınan Faiz
137.415 749.418
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -22.813
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.892 -17.600
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -12.892 -17.600
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.448.164 -6.782.122
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.448.164 -6.782.122
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.005.505 21.698.907
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.557.341 14.916.785
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.568.572 3.039.093
Finansal Yatırımlar
6 32.013.230 29.304.021
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
32.013.230 25.805.346
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
32.013.230 25.805.346
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
0 3.498.675
Diğer Alacaklar
8 1.824 2.242
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.824 2.242
Peşin Ödenmiş Giderler
13 66.884 4.887
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 20.942 4.061
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 45.942 826
ARA TOPLAM
33.650.510 32.350.243
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
33.650.510 32.350.243
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
9 133.880 151.892
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 69.522 6.050
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 19.240 21.313
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
222.642 179.255
TOPLAM VARLIKLAR
33.873.152 32.529.498
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 70.405 5.314
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
70.405 5.314
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4,7 70.405 5.314
Ticari Borçlar
7 26.355 21.206
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 14.888 2.538
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 11.467 18.668
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 23.069 21.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 23.069 21.136
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
509.995 48.413
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 435.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 74.995 48.413
ARA TOPLAM
629.824 96.069
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
629.824 96.069
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 364.888 268.588
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 364.888 268.588
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
364.888 268.588
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
994.712 364.657
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
32.878.440 32.164.841
Ödenmiş Sermaye
16 30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 92.887 92.887
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27.990 27.990
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -105.902 -36.062
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-105.902 -36.062
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -105.902 -36.062
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 477.930 394.768
Diğer Yedekler
1.167.096 70.666
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 0 -1.452.893
Net Dönem Karı veya Zararı
1.218.439 3.067.485
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
32.878.440 32.164.841
TOPLAM KAYNAKLAR
33.873.152 32.529.498
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
17 34.471.092 67.255.195
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
17 -32.543.384 -66.159.194
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.927.708 1.096.001
BRÜT KAR (ZARAR)
1.927.708 1.096.001
Genel Yönetim Giderleri
18 -711.309 -510.814
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 7.964 8.406
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -3.972 -3.478
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.220.391 590.115
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.220.391 590.115
Finansman Giderleri
20 -1.952 -4.425
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22 1.218.439 585.690
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
22 1.218.439 585.690
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.218.439 585.690
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.218.439 585.690
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,04060000 0,01950000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-69.840 5.256
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-69.840 5.256
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-69.840 5.256
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.148.599 590.946
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.148.599 590.946
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025950
BIST