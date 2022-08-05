***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 30.000.000 92.887 27.990 -40.065 394.768 -1.732.569 350.342 29.093.353 29.093.353Transferler350.342 -350.342Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21.538 1.356.948 1.378.486 1.378.486Dönem Karı (Zararı)1.356.948 1.356.948 1.356.948Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21.538 21.538 21.538Dönem Sonu Bakiyeler16 30.000.000 92.887 27.990 -18.527 394.768 -1.382.227 1.356.948 30.471.839 30.471.839Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 30.000.000 92.887 27.990 -36.062 394.768 -1.382.227 3.067.485 32.164.841 32.164.841Transferler83.162 2.984.323 -3.067.485Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)58.587 2.184.844 2.243.431 2.243.431Dönem Karı (Zararı)2.184.844 2.184.844 2.184.844Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)58.587 58.587 58.587Kar Payları-435.000 -435.000 -435.000Dönem Sonu Bakiyeler16 30.000.000 92.887 27.990 22.525 477.930 1.167.096 2.184.844 33.973.272 33.973.272Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-942.357 -8.485.674Dönem Karı (Zararı)2.184.844 1.356.948Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.302.681 -1.944.144Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler82.462 33.506Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler47.734 79.453Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler47.059 78.082Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler675 1.371Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-449.939 -1.534.075Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-454.229 -1.537.872Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4.290 3.797Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.982.938 -523.028Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.982.938 -523.028İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.304.665 -9.396.260Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-1.776.900 -9.403.397Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-42.430 36.019İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-42.430 36.019Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-40.082 -32.402Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler437.555 3.535İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)437.225 -538İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)330 4.073İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler117.192 -15Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)117.192 -15Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.422.502 -9.983.456Alınan Faiz480.145 1.524.883Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -27.101YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -1.938Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -1.938Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -1.938FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.801 -35.748Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.801 -35.748YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-955.158 -8.523.360NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-955.158 -8.523.360DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 3.005.506 21.698.907DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 2.050.348 13.175.547Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 2.059.260 3.039.093Finansal Yatırımlar6,23 33.063.859 29.304.021Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar27.489.515 25.805.346Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar27.489.515 25.805.346İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar5.574.344 3.498.675Ticari Alacaklar7 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 0 0Diğer Alacaklar8 2.057 2.242İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.057 2.242Peşin Ödenmiş Giderler13 44.969 4.887İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 14.341 4.061İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler30.628 826ARA TOPLAM35.170.145 32.350.243TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR35.170.145 32.350.243DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 116.175 151.892Kullanım Hakkı Varlıkları14 48.665 6.050Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 17.142 21.313TOPLAM DURAN VARLIKLAR181.982 179.255TOPLAM VARLIKLAR35.352.127 32.529.498KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar15 50.283 5.314İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar15 50.283 5.314Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 50.283 5.314Ticari Borçlar7 458.762 21.206İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 444.981 2.538İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 13.781 18.668Kısa Vadeli Karşılıklar12 11.623 21.136Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 11.623 21.136Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 487.956 48.413İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 435.000 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler52.956 48.413ARA TOPLAM1.008.624 96.069TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.008.624 96.069UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar12 370.231 268.588Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 370.231 268.588TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER370.231 268.588TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.378.855 364.657ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar33.973.272 32.164.841Ödenmiş Sermaye16 30.000.000 30.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16 92.887 92.887Paylara İlişkin Primler (İskontolar)