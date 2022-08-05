***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
05.08.2022 20:55
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 30.000.000 92.887 27.990 -40.065 394.768 -1.732.569 350.342 29.093.353 29.093.353
Transferler
350.342 -350.342
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21.538 1.356.948 1.378.486 1.378.486
Dönem Karı (Zararı)
1.356.948 1.356.948 1.356.948
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21.538 21.538 21.538
Dönem Sonu Bakiyeler
16 30.000.000 92.887 27.990 -18.527 394.768 -1.382.227 1.356.948 30.471.839 30.471.839
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 30.000.000 92.887 27.990 -36.062 394.768 -1.382.227 3.067.485 32.164.841 32.164.841
Transferler
83.162 2.984.323 -3.067.485
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
58.587 2.184.844 2.243.431 2.243.431
Dönem Karı (Zararı)
2.184.844 2.184.844 2.184.844
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
58.587 58.587 58.587
Kar Payları
-435.000 -435.000 -435.000
Dönem Sonu Bakiyeler
16 30.000.000 92.887 27.990 22.525 477.930 1.167.096 2.184.844 33.973.272 33.973.272
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-942.357 -8.485.674
Dönem Karı (Zararı)
2.184.844 1.356.948
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.302.681 -1.944.144
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
82.462 33.506
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
47.734 79.453
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
47.059 78.082
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
675 1.371
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-449.939 -1.534.075
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-454.229 -1.537.872
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.290 3.797
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.982.938 -523.028
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.982.938 -523.028
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.304.665 -9.396.260
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.776.900 -9.403.397
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.430 36.019
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-42.430 36.019
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-40.082 -32.402
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
437.555 3.535
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
437.225 -538
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
330 4.073
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
117.192 -15
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
117.192 -15
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.422.502 -9.983.456
Alınan Faiz
480.145 1.524.883
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -27.101
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -1.938
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -1.938
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -1.938
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.801 -35.748
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.801 -35.748
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-955.158 -8.523.360
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-955.158 -8.523.360
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.005.506 21.698.907
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.050.348 13.175.547
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.059.260 3.039.093
Finansal Yatırımlar
6,23 33.063.859 29.304.021
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
27.489.515 25.805.346
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
27.489.515 25.805.346
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
5.574.344 3.498.675
Ticari Alacaklar
7 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 0 0
Diğer Alacaklar
8 2.057 2.242
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.057 2.242
Peşin Ödenmiş Giderler
13 44.969 4.887
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 14.341 4.061
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
30.628 826
ARA TOPLAM
35.170.145 32.350.243
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
35.170.145 32.350.243
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
9 116.175 151.892
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 48.665 6.050
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 17.142 21.313
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
181.982 179.255
TOPLAM VARLIKLAR
35.352.127 32.529.498
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 50.283 5.314
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 50.283 5.314
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 50.283 5.314
Ticari Borçlar
7 458.762 21.206
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 444.981 2.538
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 13.781 18.668
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 11.623 21.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 11.623 21.136
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 487.956 48.413
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 435.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
52.956 48.413
ARA TOPLAM
1.008.624 96.069
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.008.624 96.069
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 370.231 268.588
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 370.231 268.588
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
370.231 268.588
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.378.855 364.657
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
33.973.272 32.164.841
Ödenmiş Sermaye
16 30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 92.887 92.887
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)