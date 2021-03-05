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***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.03.2021 18:22



***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 05.03.2021
Genel Kurul Tarihi 31.03.2021
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Ebulula Mardin Caddesi No:18 (Park Maya Sitesi F2/A Blok, Orkide Sokak) Akatlar/Beşiktaş/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlığa yetki verilmesi
2 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
3 - Bağımsız Denetçi raporunun okunması
4 - 2020 yılı Finansal tabloların okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması
5 - 2020 yılı dönem karının kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
6 - 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi
7 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin Sermaye ve Paylar başlıklı 11.maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
9 - Yönetim Kurulu üyeleri ücretlerinin belirlenmesi
10 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi
11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında yapılan işlem hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine ilgili maddeler kapsamında izin verilmesi
12 - Bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve bağış sınırının belirlenmesi
13 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 31.03.2021 2020 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Davet ve Gündem Maddeleri 31032021.pdf - İlan Metni
EK: 3 Vekaletname 31032021.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Vkfyo Esas Sözleşme Tadil.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Ek Açıklamalar
2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı, 2020 Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri, 05.03.2021 tarihinden itibaren www.kap.gov.tr (Kamu Aydınlatma Platformu) internet adresi ile Şirket merkezinde ve www.vkfyo.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915528


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Tam 2.711 2.781 1,30  
Yarım 1.310 1.345 0,63  
Çeyrek 657 673 0,32  
Gümüş.Ons 24,98 25,01 -0,36  
Gümüş Gr. 6,06 6,07 -0,07  
B. Petrol 68,74 68,74 2,00  
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