***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 03.03.2022Genel Kurul Tarihi 31.03.2022Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Ebulula Mardin Caddesi No:18 (Park Maya Sitesi F2/A Blok, Orkide Sokak) Akatlar/Beşiktaş/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlığa yetki verilmesi.2 - 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.3 - Bağımsız Denetçi raporunun okunması.4 - 2021 yılı Finansal Tabloların okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması.5 - Yönetim Kurulu Üyeliklerinde yıl içinde olan değişikliklerin onaya sunulması.6 - 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi.7 - 2021 yılı dönem karı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması ve kar dağıtım tarihinin belirlenmesi.8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin belirlenmesi.10 - Bağımsız Denetçi Kuruluşunun seçimi.11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında yapılan işlem hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine ilgili maddeler kapsamında izin verilmesi.12 - Bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve bağış sınırının belirlenmesi.13 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 31.03.2022 2021 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Davet ve Gündem Maddeleri 31032022.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Vekaletname 31032022.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 31.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte yer almaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Toplantı Tutanağı 310322 KAP.pdf - TutanakEK: 2 hazirun_310322 KAP.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalar31.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014567BIST