***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.03.2022 16:45
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 03.03.2022
Genel Kurul Tarihi 31.03.2022
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Ebulula Mardin Caddesi No:18 (Park Maya Sitesi F2/A Blok, Orkide Sokak) Akatlar/Beşiktaş/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlığa yetki verilmesi.
2 - 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
3 - Bağımsız Denetçi raporunun okunması.
4 - 2021 yılı Finansal Tabloların okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması.
5 - Yönetim Kurulu Üyeliklerinde yıl içinde olan değişikliklerin onaya sunulması.
6 - 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi.
7 - 2021 yılı dönem karı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması ve kar dağıtım tarihinin belirlenmesi.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin belirlenmesi.
10 - Bağımsız Denetçi Kuruluşunun seçimi.
11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında yapılan işlem hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine ilgili maddeler kapsamında izin verilmesi.
12 - Bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve bağış sınırının belirlenmesi.
13 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 31.03.2022 2021 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Davet ve Gündem Maddeleri 31032022.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Vekaletname 31032022.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 31.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte yer almaktadır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı 310322 KAP.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun_310322 KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
31.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014567
BIST