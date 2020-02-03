***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
03.02.2020 12:43
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- DEVA 0,47 9 11,22 5,27 0 0
- TUPRS 1.500 120,68 112,6 168.900 13,91 0,89
Taş ve Toprağa Dayalı
- AFYON 0,67 6,93 7,04 4,72 0 0
Metal Ana Sanayi
- EREGL 0,9 9,04 9,33 8,4 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- ARCLK 3.000 21,45 20,9 62.700 5,16 0,33
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- ZOREN 0,33 1,64 1,66 0,55 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- ENKAI 0,66 6,42 7,05 4,65 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- THYAO 20.000 14,49 13,68 273.600 22,53 1,44
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- ALBRK 250.000 1,74 1,69 422.500 34,79 2,22
- GARAN 7.500 11,92 11,9 89.250 7,35 0,47
- HALKB 7.500 7,05 6,92 51.900 4,27 0,27
- ICBCT 7.500 5,75 5,65 42.375 3,49 0,22
- TSKB 10.000 1,38 1,37 13.700 1,13 0,07
- YKBNK 0,72 2,76 2,97 2,14 0 0
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- POLHO 10.000 3,46 3,38 33.800 2,78 0,18
- SISE 10.000,92 5,25 5,56 55.605,12 4,58 0,29
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- HLGYO 0,92 1,22 1,49 1,37 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 327.005,59 1.214.357,22 100 6,386
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 01.03.2022 TRSBISE32221 23,39 24 200.000 100 19.03.2019 131,53 263.055,2 26,21 1,38
Finansman Bonosu
- VAKIF FAKTORİNG A.Ş. 19.03.2019 TRFVAS32014 10,5 1 750.000 97,81 20.12.2019 10,95 98,73 740.452,02 73,79 3,89
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 950.000 1.003.507,22 100 5,277
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 03.02.2020 244.000 244.215,59 1,45 1,28
TRP 03.02.2020 TRT240227T17 500.000 469.365 500.441,78 2,98 2,63
TRP 03.02.2020 TRT200422T14 7.500.000 7.117.245 7.506.626,71 44,68 39,47
TRP 03.02.2020 TRT200422T14 8.000.000 7.591.730 8.007.068,49 47,66 42,1
MEVDUAT 02.03.2020 540.000 541.105,71 3,22 2,85
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 16.290.000 16.799.458,28 100 88,338
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 19.017.322,72 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
19.017.322,72 % 100 % 100,145
B. HAZIR DEĞERLER
1.600,39 % 100 % 0,008
a) Kasa
b) Bankalar
1.600,39 % 100 % 0,008
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
397.231,79 % 100 % 2,092
a) Takastan Alacaklar
347.459,42 % 87,47 % 1,83
b) Diğer Alacaklar
49.772,37 % 12,53 % 0,262
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
252.949,5 % 100 % 1,332
D. BORÇLAR (-)
679.350,94 % 100 % 3,577
a) Takasa Borçlar
263.976,32 % 38,86 % 1,39
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
415.374,62 % 61,14 % 2,187
NET VARLIK DEĞERİ
18.989.753,46
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
0,95
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Vkfyo 31012020 4.Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816634
BIST