***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- DEVA 0,47 9 11,22 5,27 0 0- TUPRS 1.500 120,68 112,6 168.900 13,91 0,89Taş ve Toprağa Dayalı- AFYON 0,67 6,93 7,04 4,72 0 0Metal Ana Sanayi- EREGL 0,9 9,04 9,33 8,4 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- ARCLK 3.000 21,45 20,9 62.700 5,16 0,33Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- ZOREN 0,33 1,64 1,66 0,55 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- ENKAI 0,66 6,42 7,05 4,65 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- THYAO 20.000 14,49 13,68 273.600 22,53 1,44HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- ALBRK 250.000 1,74 1,69 422.500 34,79 2,22- GARAN 7.500 11,92 11,9 89.250 7,35 0,47- HALKB 7.500 7,05 6,92 51.900 4,27 0,27- ICBCT 7.500 5,75 5,65 42.375 3,49 0,22- TSKB 10.000 1,38 1,37 13.700 1,13 0,07- YKBNK 0,72 2,76 2,97 2,14 0 0Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- POLHO 10.000 3,46 3,38 33.800 2,78 0,18- SISE 10.000,92 5,25 5,56 55.605,12 4,58 0,29Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- HLGYO 0,92 1,22 1,49 1,37 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 327.005,59 1.214.357,22 100 6,386B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 01.03.2022 TRSBISE32221 23,39 24 200.000 100 19.03.2019 131,53 263.055,2 26,21 1,38Finansman Bonosu- VAKIF FAKTORİNG A.Ş. 19.03.2019 TRFVAS32014 10,5 1 750.000 97,81 20.12.2019 10,95 98,73 740.452,02 73,79 3,89ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 950.000 1.003.507,22 100 5,277C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 03.02.2020 244.000 244.215,59 1,45 1,28TRP 03.02.2020 TRT240227T17 500.000 469.365 500.441,78 2,98 2,63TRP 03.02.2020 TRT200422T14 7.500.000 7.117.245 7.506.626,71 44,68 39,47TRP 03.02.2020 TRT200422T14 8.000.000 7.591.730 8.007.068,49 47,66 42,1MEVDUAT 02.03.2020 540.000 541.105,71 3,22 2,85GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 16.290.000 16.799.458,28 100 88,338ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 19.017.322,72 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ19.017.322,72 % 100 % 100,145B. HAZIR DEĞERLER1.600,39 % 100 % 0,008a) Kasab) Bankalar1.600,39 % 100 % 0,008c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)397.231,79 % 100 % 2,092a) Takastan Alacaklar347.459,42 % 87,47 % 1,83b) Diğer Alacaklar49.772,37 % 12,53 % 0,262Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)252.949,5 % 100 % 1,332D. BORÇLAR (-)679.350,94 % 100 % 3,577a) Takasa Borçlar263.976,32 % 38,86 % 1,39b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar415.374,62 % 61,14 % 2,187NET VARLIK DEĞERİ18.989.753,46Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer0,95İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVkfyo 31012020 4.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816634BIST