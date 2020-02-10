***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 1.500,47 169.355,35 14,72 0,89Taş ve Toprağa Dayalı- 0,67 5,15 0 0Metal Ana Sanayi- 0,9 8,32 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 30.000 54.300 4,72 0,29Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 0,33 0,56 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 0,66 4,5 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 12.500 180.875 15,72 0,96HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 325.000,72 695.602,24 60,47 3,67Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 15.000,92 50.105,09 4,36 0,26Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 0,92 1,47 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 384.005,59 1.150.257,68 100 6,076B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- 200.000 263.055,2 26,18 1,39Finansman Bonosu- 750.000 741.929,24 73,82 3,92ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 950.000 1.004.984,44 100 5,309C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 10.02.2020 218.000 218.206,05 1,3 1,15TRP 10.02.2020 TRT120128T11 8.000.000 6.228.895 8.007.232,88 47,73 42,3TRP 10.02.2020 TRT100124T17 8.000.000 7.164.335 8.007.075,07 47,73 42,3MEVDUAT 02.03.2020 540.000 542.213,68 3,23 2,86GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 16.758.000 16.774.727,68 100 88,615ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 18.929.969,8 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ18.929.969,8 % 100 % 99,339B. HAZIR DEĞERLER1.779,28 % 100 % 0,009a) Kasab) Bankalar1.779,28 % 100 % 0,009c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)1.101.320,32 % 100 % 5,779a) Takastan Alacaklar1.051.770 % 95,5 % 5,519b) Diğer Alacaklar49.550,32 % 4,5 % 0,26Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)252.949,5 % 100 % 1,327D. BORÇLAR (-)1.230.114,16 % 100 % 6,456a) Takasa Borçlar817.820 % 66,48 % 4,292b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar412.294,16 % 33,52 % 2,164NET VARLIK DEĞERİ19.055.904,74Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer0,95İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVkfyo 07022020 5.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817895BIST