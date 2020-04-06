***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 1.500,47 127.204,71 6,82 0,7Taş ve Toprağa Dayalı- 0,67 3,63 0 0Metal Ana Sanayi- 0,9 6,86 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 68.000 189.000 10,13 1,03Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 0,33 0,36 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 0,66 3,93 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 25.000 223.250 11,97 1,22HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 547.500,72 934.261,31 50,07 5,11Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 49.000,92 322.438,85 17,28 1,76Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 0,92 1,09 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunma- 3.000 69.600 3,73 0,38DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 694.005,59 1.865.770,74 100 10,21B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- 200.000 263.055,2 100 1,44Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 950.000 263.055,2 100 1,44C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 14.04.2020 400.000 402.196,79 2,49 2,2BPP 16.04.2020 1.000.000 1.008.310,07 6,25 5,52BPP 20.04.2020 1.000.000 1.003.989,32 6,22 5,49BPP 29.04.2020 1.000.000 1.001.432,67 6,2 5,48BPP 04.05.2020 150.000 150.227,99 0,93 0,82TRP 06.04.2020 TRT140126T11 5.500.000 3.421.645 5.504.294,52 34,09 30,12TRP 06.04.2020 TRT140126T11 5.500.000 3.422.065 5.504.972,6 34,1 30,13MEVDUAT 17.04.2020 404.000 406.303,38 2,52 2,22MEVDUAT 20.04.2020 500.000 502.638,03 3,11 2,75MEVDUAT 28.04.2020 380.000 381.174,42 2,36 2,09MEVDUAT 06.04.2020 279.000 279.205,82 1,73 1,53GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 16.113.000 16.144.745,61 100 88,35ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 18.273.571,55 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ18.273.571,55 % 100 % 100,449B. HAZIR DEĞERLER1.122,14 % 100 % 0,006a) Kasab) Bankalar1.122,14 % 100 % 0,006c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)59.138,21 % 100 % 0,325a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar59.138,21 % 100 % 0,325Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)239.949,08 % 100 % 1,319D. BORÇLAR (-)381.855,54 % 100 % 2,099a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar381.855,54 % 100 % 2,099NET VARLIK DEĞERİ18.191.925,44Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer0,9096İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVkfyo 03042020 13.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834972BIST