***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
13.04.2020 12:07
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 1.500,47 139.354,76 6,76 0,76
Taş ve Toprağa Dayalı
- 0,67 4,03 0 0
Metal Ana Sanayi
- 0,9 6,85 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 68.000 204.400 9,92 1,11
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- 0,33 0,39 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- 0,66 4,29 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 25.000 245.000 11,89 1,33
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 547.500,72 1.036.376,48 50,28 5,62
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 49.000,92 360.954,24 17,51 1,96
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- 0,92 1,14 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
- 3.000 75.300 3,65 0,41
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 694.005,59 2.061.402,18 100 11,188
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- 200.000 263.055,2 100 1,43
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 200.000 263.055,2 100 1,428
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 14.04.2020 400.000 402.998,73 2,5 2,19
BPP 16.04.2020 1.000.000 1.010.356,37 6,28 5,48
BPP 20.04.2020 1.000.000 1.006.025,05 6,25 5,46
BPP 29.04.2020 1.000.000 1.003.504,48 6,23 5,45
BPP 04.05.2020 150.000 150.520,23 0,93 0,82
TRP 13.04.2020 TRT060825T15 5.500.000 5.617.705 5.504.113,7 34,19 29,87
TRP 13.04.2020 TRT070727T13 5.500.000 4.222.945 5.503.887,67 34,18 29,87
MEVDUAT 404.000 407.112,67 2,53 2,21
MEVDUAT 20.04.2020 500.000 503.667,68 3,13 2,73
MEVDUAT 28.04.2020 380.000 381.998,67 2,37 2,07
MEVDUAT 13.04.2020 226.000 226.175,98 1,4 1,23
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 16.060.000 16.100.361,23 100 87,384
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 18.424.818,61 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
18.424.818,61 % 100 % 100,508
B. HAZIR DEĞERLER
561,68 % 100 % 0,003
a) Kasa
b) Bankalar
561,68 % 100 % 0,003
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
58.774,16 % 100 % 0,321
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar
58.774,16 % 100 % 0,321
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
239.949,08 % 100 % 1,309
D. BORÇLAR (-)
392.449,12 % 100 % 2,141
a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
392.449,12 % 100 % 2,141
NET VARLIK DEĞERİ
18.331.654,41
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
0,9166
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Vkfyo 10042020 14.Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837413
BIST