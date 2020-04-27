***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 1.500,47 128.406,79 6,17 0,7Taş ve Toprağa Dayalı- 1,34 4,74 0 0Metal Ana Sanayi- 0,9 7,16 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 68.000 218.080 10,49 1,18Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 0,33 0,4 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 0,66 4,16 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 25.000 256.750 12,34 1,39HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 547.500,72 1.027.231,45 49,39 5,56Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 49.000,92 369.369,77 17,76 2Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 0,92 1,2 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunma- 3.000 80.040 3,85 0,43DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 694.006,26 2.079.895,67 100 11,264B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- 200.000 263.055,2 100 1,425Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 200.000 263.055,2 100 1,425C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 27.04.2020 52.000 52.034,19 0,32 0,28BPP 29.04.2020 1.000.000 1.007.547,2 6,25 5,46BPP 04.05.2020 150.000 151.138,08 0,94 0,82BPP 19.06.2020 1.750.000 1.753.014,58 10,87 9,49BPP 21.07.2020 400.000 400.530,95 2,48 2,17BPP 22.07.2020 250.000 250.483,26 1,55 1,36TRP 27.04.2020 TRT210721T11 200.000 85.415 200.065,75 1,24 1,08TRP 27.04.2020 TRT111120T18 10.500.000 9.912.495 10.506.645,21 65,17 56,9MEVDUAT 28.04.2020 380.000 383.652,52 2,38 2,08MEVDUAT 18.05.2020 500.000 501.610,48 3,11 2,72MEVDUAT 20.05.2020 407.575,84 408.763,4 2,54 2,21MEVDUAT 29.06.2020 504.699,45 505.727,64 3,14 2,74GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 16.094.275,29 16.121.213,26 100 87,311ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 18.464.164,13 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ18.464.164,13 % 100 % 100,469B. HAZIR DEĞERLER1.130,97 % 100 % 0,006a) Kasab) Bankalar1.130,97 % 100 % 0,006c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)55.340,43 % 100 % 0,301a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar55.340,43 % 100 % 0,301Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)239.949,08 % 100 % 1,306D. BORÇLAR (-)382.579,8 % 100 % 2,082a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar382.579,8 % 100 % 2,082NET VARLIK DEĞERİ18.378.004,81Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer0,9189İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVkfyo 24042020 16.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840398BIST