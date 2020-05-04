***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- DEVA 0,47 10,23 16,2 7,61 0 0- TUPRS 1.500 120,68 90,8 136.200 6,35 0,74Taş ve Toprağa Dayalı- AFYON 2,68 2,48 2,68 7,18 0 0Metal Ana Sanayi- EREGL 0,9 8,03 8,09 7,28 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- ARCLK 8.000 19,44 16,4 131.200 6,12 0,71- KARSN 60.000 1,74 1,66 99.600 4,65 0,54Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- ZOREN 0,33 1,64 1,26 0,42 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- ENKAI 0,66 6,42 6,05 3,99 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- THYAO 25.000 14,59 10,69 267.250 12,47 1,45HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- AKBNK 16.000 7,98 5,89 94.240 4,4 0,51- ALBRK 250.000 1,71 1,27 317.500 14,81 1,72- GARAN 17.500 11,83 8,34 145.950 6,81 0,79- HALKB 7.000 6,94 5,2 36.400 1,7 0,2- ICBCT 32.000 4,48 4,34 138.880 6,48 0,75- ISCTR