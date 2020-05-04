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***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

04.05.2020 12:20
GÜNCEL HABERLER



***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- DEVA 0,47 10,23 16,2 7,61 0 0
- TUPRS 1.500 120,68 90,8 136.200 6,35 0,74
Taş ve Toprağa Dayalı
- AFYON 2,68 2,48 2,68 7,18 0 0
Metal Ana Sanayi
- EREGL 0,9 8,03 8,09 7,28 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- ARCLK 8.000 19,44 16,4 131.200 6,12 0,71
- KARSN 60.000 1,74 1,66 99.600 4,65 0,54
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- ZOREN 0,33 1,64 1,26 0,42 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- ENKAI 0,66 6,42 6,05 3,99 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- THYAO 25.000 14,59 10,69 267.250 12,47 1,45
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- AKBNK 16.000 7,98 5,89 94.240 4,4 0,51
- ALBRK 250.000 1,71 1,27 317.500 14,81 1,72
- GARAN 17.500 11,83 8,34 145.950 6,81 0,79
- HALKB 7.000 6,94 5,2 36.400 1,7 0,2
- ICBCT 32.000 4,48 4,34 138.880 6,48 0,75
- ISCTR



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GLRYH 11,44 2.165.112 % 10,00  
OYAYO 6,17 11.429.810 % 9,98  
YONGA 13,00 246.896 % 9,98  
SODSN 22,54 108.417 % 9,95  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7066 8,7503 % -0,27  
Frank 7,2610 7,3048 % -0,01  
Riyal 1,8668 1,8761 % 0,35  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.707 1.708 7,07  
Altın Gr. 386 386 2,35  
Cumhuriyet 2.472 2.526 12,10  
Tam 2.549 2.588 12,40  
Yarım 1.236 1.265 6,10  
Çeyrek 620 633 3,00  
Gümüş.Ons 15,00 15,04 0,04  
Gümüş Gr. 3,39 3,39 0,01  
B. Petrol 25,80 25,80 -0,64  
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