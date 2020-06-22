***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 1.500,47 132.609,07 6,59 0,71Taş ve Toprağa Dayalı- 2,68 8,07 0 0Metal Ana Sanayi- 0,9 7,49 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 8.000 139.600 6,94 0,75Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 0,33 0,57 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 0,74 4,37 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 25.000 313.000 15,55 1,67Haberleşme- 10.000 77.800 3,87 0,42DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 515.500,72 1.057.286,72 52,53 5,64Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 42.500,92 292.529,77 14,53 1,56Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 0,92 1,89 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 602.507,68 2.012.847,95 100 10,746B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- 200.000 263.055,2 18,9 1,4Finansman Bonosu- 1.150.000 1.128.487,68 81,1 6,02ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 1.350.000 1.391.542,88 100 7,429C. KİRA SERTİFİKALARI- 600.000 612.367,26 100 3,269GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 22.06.2020 213.000 213.144,43 1,45 1,14BPP 23.06.2020 1.000.000 1.007.230,08 6,85 5,38BPP 21.07.2020 400.000 406.998,86 2,77 2,17BPP 22.07.2020 250.000 254.781,69 1,73 1,36TRP 22.06.2020 TRT261022T10 3.000.000 1.367.855 3.002.034,25 20,4 16,03TRP 22.06.2020 TRT261022T10 3.000.000 1.367.855 3.002.034,25 20,4 16,03TRP 22.06.2020 TRT261022T10 2.000.000 911.905 2.001.356,16 13,6 10,68TRP 22.06.2020 TRT261022T10 3.000.000 1.367.850 3.002.031,78 20,4 16,03VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0FON 0 0 0 0MEVDUAT 26.06.2020 383.770,93 389.102,77 2,64 2,08MEVDUAT 19.08.2020 500.000 504.028,79 3,43 2,69MEVDUAT 20.07.2020 414.000 417.550,94 2,84 2,23MEVDUAT 29.06.2020 504.699,45 514.028,93 3,49 2,74GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 14.665.470,38 14.714.321,93 100 78,556ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 18.731.080,02 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ18.731.080,02 % 100 % 100,699B. HAZIR DEĞERLER1.350,17 % 100 % 0,007a) Kasab) Bankalar1.350,17 % 100 % 0,007c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)40.815,61 % 100 % 0,219a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar40.815,61 % 100 % 0,219Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)239.949,08 % 100 % 1,29D. BORÇLAR (-)412.131,77 % 100 % 2,215a) Takasa Borçlar79.300 % 19,24 % 0,426b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar332.831,77 % 80,76 % 1,789NET VARLIK DEĞERİ18.601.063,11Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer0,93İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVkfyo 19062020 24.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852233BIST