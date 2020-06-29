***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- DEVA 0,47 10,23 19,05 8,95 0 0- TUPRS 1.500 120,68 89,3 133.950 6,74 0,72Taş ve Toprağa Dayalı- AFYON 2,68 2,48 3,07 8,23 0 0Metal Ana Sanayi- EREGL 0,9 8,12 8,48 7,63 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- ARCLK 8.000 19,44 18,4 147.200 7,41 0,79- KLMSN 2.000 16,62 16,07 32.140 1,62 0,17Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- ZOREN 0,33 1,64 2,02 0,67 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- ENKAI 0,74 5,73 6,15 4,55 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- THYAO 25.000 14,59 12,47 311.750 15,69 1,67HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- AKBNK 16.000 7,98 5,89 94.240 4,74 0,5- ALBRK 250.000 1,71 1,61 402.500 20,26 2,16- GARAN 17.500 11,83 8,22 143.850 7,24 0,77- HALKB 7.000 6,94 6,3 44.100 2,22 0,24- ISCTR 10.000 7,25 5,39 53.900 2,71 0,29- TSKB 165.000 1,32 1,25 206.250 10,38 1,11- YKBNK 50.000,72 2,92 2,38 119.001,71 5,99 0,64Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- POLHO 15.000 3,44 3,03 45.450 2,29 0,24- SISE 20.000,92 5,43 5,44 108.805 5,48 0,58- TAVHL 7.500 25,06 19,09 143.175 7,21 0,77Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- HLGYO 0,92 1,22 2,17 2 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 594.507,68 1.986.343,74 100 10,644B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil