***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 2.500,47 217.009,5 9,7 0,76Taş ve Toprağa Dayalı- 2,68 10,88 0 0Metal Ana Sanayi- 0,9 7,83 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 0,33 0,89 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 0,74 4,67 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 35.000 417.550 18,66 1,46HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 320.500,72 1.423.386,69 63,61 4,96Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 22.500,92 179.555,7 8,02 0,63Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 0,92 2,33 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 380.507,68 2.237.528,49 100 7,803B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- 200.000 263.055,2 7,29 0,917Finansman Bonosu- 2.410.000 2.361.830,34 65,47 8,237ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine Bonosu- 1.000.000 982.807,04 27,24 3,427ARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 3.610.000 3.607.692,58 100 12,581C. KİRA SERTİFİKALARI- 500.000 513.177,16 100 1,79GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 20.07.2020 287.000 287.200,51 1,29 1BPP 20.07.2020 1.000.000 1.004.068,49 4,5 3,5BPP 21.07.2020 400.000 409.572,57 1,84 1,43BPP 22.07.2020 250.000 256.379,34 1,15 0,89BPP 24.07.2020 23.000 23.113,34 0,1 0,08BPP 01.09.2020 1.000.000 1.002.425,98 4,49 3,5TRP 20.07.2020 TRT270923T11 5.000.000 5.326.325 5.003.493,15 22,42 17,45TRP 20.07.2020 TRT270923T11 5.000.000 5.326.325 5.003.493,15 22,42 17,45TRP 20.07.2020 TRT270923T11 5.000.000 5.326.325 5.003.493,15 22,42 17,45TRP 23.07.2020 TRT080323T10 2.000.000 2.187.610 2.001.774,75 8,97 6,98VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0FON 0 0 0 0MEVDUAT 24.08.2020 389.493,42 391.756,93 1,76 1,37MEVDUAT 20.08.2020 500.000 500.353,62 2,24 1,74MEVDUAT 19.08.2020 500.000 507.472,6 2,27 1,77MEVDUAT 20.07.2020 414.000 420.413,61 1,88 1,47MEVDUAT 04.08.2020 500.000 502.377,12 2,25 1,75GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 22.263.493,42 22.317.388,31 100 77,827ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 28.675.786,54 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ28.675.786,54 % 100 % 100,341B. HAZIR DEĞERLER1.161,83 % 100 % 0,004a) Kasab) Bankalar1.161,83 % 100 % 0,004c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)33.892,98 % 100 % 0,119a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar33.892,98 % 100 % 0,119Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)224.000,67 % 100 % 0,784D. BORÇLAR (-)356.637,86 % 100 % 1,248a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar356.637,86 % 100 % 1,248NET VARLIK DEĞERİ28.578.204,16Pay Sayısı30.000.000Pay Başına Net Aktif Değer0,9526İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVkfyo 17.07.2020 28.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860465BIST