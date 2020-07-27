***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 2.500,47 218.384,58 7,83 0,76Taş ve Toprağa Dayalı- 2,68 12,22 0 0Metal Ana Sanayi- 0,9 7,53 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 0,33 0,87 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 0,74 4,77 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 35.000 410.900 14,72 1,43HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 523.500,72 1.978.656,7 70,9 6,9Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 22.500,92 182.705,94 6,55 0,64Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 0,92 2,27 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 583.507,68 2.790.674,88 100 9,734B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- 200.000 263.055,2 7,28 0,918Finansman Bonosu- 2.410.000 2.365.795,12 65,49 8,251ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine Bonosu- 1.000.000 983.895,37 27,23 3,432ARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 3.610.000 3.612.745,69 100 12,581C. KİRA SERTİFİKALARI- 500.000 513.991,79 100 1,793GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 27.07.2020 29.000 29.020,26 0,13 0,1BPP 01.09.2020 1.000.000 1.003.981,79 4,62 3,5TRP 27.07.2020 TRT110827T16 6.000.000 6.321.925 6.004.117,81 27,6 20,94TRP 27.07.2020 TRT230222T13 12.000.000 5.161.860 12.008.235,62 55,21 41,89VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0FON 0 0 0 0MEVDUAT 24.08.2020 389.493,42 392.419,59 1,8 1,37MEVDUAT 24.08.2020 800.000 801.372,34 3,68 2,8MEVDUAT 20.08.2020 500.000 501.179,71 2,3 1,75MEVDUAT 19.08.2020 500.000 508.337,23 2,34 1,77MEVDUAT 04.08.2020 500.000 503.172 2,31 1,76GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 21.718.493,42 21.751.836,35 100 75,872ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 28.669.248,71 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ28.669.248,71 % 100 % 100,338B. HAZIR DEĞERLER1.853,59 % 100 % 0,006a) Kasab) Bankalar1.853,59 % 100 % 0,006c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)34.106,22 % 100 % 0,119a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar34.106,22 % 100 % 0,119Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)224.000,67 % 100 % 0,784D. BORÇLAR (-)356.530,58 % 100 % 1,248a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar356.530,58 % 100 % 1,248NET VARLIK DEĞERİ28.572.678,61Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer0,9524İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVkfyo 24072020 29.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861944BIST