Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

04.08.2020 14:43
GÜNCEL HABERLER



***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- DEVA 0,47 10,23 21,12 9,93 0 0
- TUPRS 2.500 98,02 82,55 206.375 7,61 0,72
Taş ve Toprağa Dayalı
- AFYON 2,68 2,48 4,25 11,39 0 0
Metal Ana Sanayi
- EREGL 0,9 8,12 7,64 6,88 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- ZOREN 0,33 1,64 2,42 0,8 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- ENKAI 0,74 5,73 6,49 4,8 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- THYAO 35.000 13,87 10,69 374.150 13,79 1,31
Haberleşme
- TTKOM 15.000 7,86 7,24 108.600 4 0,38
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- AKBNK 51.000 6,57 5,24 267.240 9,85 0,94
- ALBRK 150.000 1,76 1,59 238.500 8,79 0,84
- GARAN 92.500 8,99 7,02 649.350 23,93 2,28
- HALKB 60.000 5,97 5,52 331.200 12,21 1,16
- ISCTR 30.000 6 4,8 144.000 5,31 0,5
- TSKB 100.000 1,32


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.087
Değişim :  -3,53% |  -39,74
Açılış :  1.140  
Önceki Kapanış :  1.127  
En Yüksek
1.143 En Düşük
1.065
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DESA 8,69 58.087.701 % 10,00  
GARFA 10,34 24.647.226 % 10,00  
KAREL 19,14 144.469.435 % 10,00  
AKMGY 46,82 8.762.586 % 9,96  
HDFGS 4,42 86.773.678 % 9,95  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,0201 9,0653 % -0,43  
Frank 7,5377 7,5831 % -0,04  
Riyal 1,8420 1,8512 % -0,28  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.998 1.998 21,23  
Altın Gr. 445 445 3,21  
Cumhuriyet 2.982 3.027 8,00  
Tam 3.005 3.047 10,20  
Yarım 1.459 1.485 4,90  
Çeyrek 732 745 2,50  
Gümüş.Ons 25,52 25,56 1,23  
Gümüş Gr. 5,66 5,67 0,22  
B. Petrol 44,41 44,41 0,26  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru