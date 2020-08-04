***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- DEVA 0,47 10,23 21,12 9,93 0 0- TUPRS 2.500 98,02 82,55 206.375 7,61 0,72Taş ve Toprağa Dayalı- AFYON 2,68 2,48 4,25 11,39 0 0Metal Ana Sanayi- EREGL 0,9 8,12 7,64 6,88 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- ZOREN 0,33 1,64 2,42 0,8 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- ENKAI 0,74 5,73 6,49 4,8 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- THYAO 35.000 13,87 10,69 374.150 13,79 1,31Haberleşme- TTKOM 15.000 7,86 7,24 108.600 4 0,38DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- AKBNK 51.000 6,57 5,24 267.240 9,85 0,94- ALBRK 150.000 1,76 1,59 238.500 8,79 0,84- GARAN 92.500 8,99 7,02 649.350 23,93 2,28- HALKB 60.000 5,97 5,52 331.200 12,21 1,16- ISCTR 30.000 6 4,8 144.000 5,31 0,5- TSKB 100.000 1,32BIST