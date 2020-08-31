***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
31.08.2020 10:13
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- DEVA 0,47 10,23 19,26 9,05 0 0
- TUPRS 2.500 98,02 83 207.500 7,01 0,73
Taş ve Toprağa Dayalı
- AFYON 2,68 2,48 3,94 10,56 0 0
Metal Ana Sanayi
- EREGL 0,9 8,12 8,88 7,99 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- ZOREN 0,33 1,64 2,78 0,92 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- ENKAI 0,74 5,73 6,49 4,8 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- THYAO 35.000 13,87 11 385.000 13,01 1,35
Haberleşme
- TTKOM 50.000 6,95 6,94 347.000 11,72 1,22
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- AKBNK 51.000 6,57 5,01 255.510 8,63 0,9
- ALBRK 150.000 1,76 1,5 225.000 7,6 0,79
- GARAN 92.500 8,99 6,92 640.100 21,62 2,25
- HALKB 60.000 5,97 5,13 307.800 10,4 1,08
- ISCTR 30.000 6 5,04 151.200 5,11 0,53
- TSKB 200.000 1,2 1,1 220.000 7,43 0,77
- YKBNK 50.000,72 2,92 2,05 102.501,48 3,46 0,36
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- SISE 0,92 5,42 4,99 5,65 0 0
- TAVHL 7.500 25,06 15,78 118.350 4 0,42
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- HLGYO 0,96 1,17 2,09 2,01 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 728.507,72 2.960.002,46 100 10,384
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 01.03.2022 TRSBISE32221 23,39 24 200.000 100 19.03.2019 131,53 263.055,2 6,27 0,923
Finansman Bonosu
- TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 04.09.2020 TRFTHAL92021 8,5 1 500.000 98,17 16.06.2020 8,79 99,91 499.538,73 11,9 1,75
- DENİZ MENKUL KIYMETLER A.Ş. 16.09.2020 TRFDNZY92015 8,6 1 500.000 98,38 08.07.2020 9,29 99,61 498.057,38 11,87 1,75
- TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 18.09.2020 TRFTHAL92039 8,5 1 650.000 97,92 19.06.2020 9,13 99,57 647.204,38 15,42 2,27
- ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 23.10.2020 TRFZORNE2036 10,25 1 260.000 96,85 29.06.2020 10,61 98,55 256.219,44 6,11 0,9
- AKBANK T.A.Ş. 05.01.2021 TRFAKBK12122 9,25 1 500.000 95,5 03.07.2020 9,46 96,08 480.412,98 11,45 1,69
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- HAZİNE 07.10.2020 TRT071020T23 8,42 1 1.000.000 97,83 03.07.2020 8,91 98,92 989.228,28 23,57 3,47
- HAZİNE 21.04.2021 TRT210421T14 9,98 2 500.000 113,08 29.07.2020 10,26 112,5 562.491,91 13,4 1,97
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 4.110.000 4.196.208,3 100 14,721
C. KİRA SERTİFİKALARI
- ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA 29.09.2020 TRDZKVK92025 8,88 1 40.000 100,94 05.08.2020 9,41 101,29 40.515,44 100 0,142
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 12.10.2020 12,25 29.000 29.021,76 0,14 0,1
BPP 02.09.2020 11 2.000.000 2.010.860 9,44 7,05
BPP 02.09.2020 10,9 2.500.000 2.514.184,23 11,8 8,82
BPP 01.09.2020 8,5 1.000.000 1.012.037,89 4,75 3,55
TRP 31.08.2020 TRT160425T17 10,25 6.500.000 3.546.810 6.505.476,03 30,53 22,82
TRP 31.08.2020 TRT070727T13 10,6 4.500.000 2.887.670 4.503.920,55 21,14 15,8
TRP 31.08.2020 TRT070727T13 10,6 2.000.000 1.283.410 2.001.742,47 9,39 7,02
MEVDUAT 28.09.2020 12,5 806.885,25 808.805,12 3,8 2,84
MEVDUAT 25.09.2020 12,25 395.081,48 396.003,26 1,86 1,39
MEVDUAT 16.09.2020 11 511.188,52 513.027,74 2,41 1,8
MEVDUAT 08.09.2020 8,9 504.081,97 507.388,35 2,38 1,78
MEVDUAT 21.09.2020 11,25 504.022,4 505.721,11 2,37 1,77
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 21.250.259,52 21.308.188,51 100 74,753
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 28.504.914,71 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
28.504.914,71 % 100 % 100,594
B. HAZIR DEĞERLER
2.462,74 % 100 % 0,009
a) Kasa
b) Bankalar
2.462,74 % 100 % 0,009
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
164.519,49 % 100 % 0,58
a) Takastan Alacaklar
139.800 % 84,97 % 0,493
b) Diğer Alacaklar
24.719,49 % 15,03 % 0,087
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
224.000,67 % 100 % 0,79
D. BORÇLAR (-)
559.247,33 % 100 % 1,973
a) Takasa Borçlar
278.600 % 49,82 % 0,983
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
280.647,33 % 50,18 % 0,99
NET VARLIK DEĞERİ
28.336.650,28
Pay Sayısı
30.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
0,9446
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Vkfyo 28082020 34.Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871735
BIST