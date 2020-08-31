***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- DEVA 0,47 10,23 19,26 9,05 0 0- TUPRS 2.500 98,02 83 207.500 7,01 0,73Taş ve Toprağa Dayalı- AFYON 2,68 2,48 3,94 10,56 0 0Metal Ana Sanayi- EREGL 0,9 8,12 8,88 7,99 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- ZOREN 0,33 1,64 2,78 0,92 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- ENKAI 0,74 5,73 6,49 4,8 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- THYAO 35.000 13,87 11 385.000 13,01 1,35Haberleşme- TTKOM 50.000 6,95 6,94 347.000 11,72 1,22DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- AKBNK 51.000 6,57 5,01 255.510 8,63 0,9- ALBRK 150.000 1,76 1,5 225.000 7,6 0,79- GARAN 92.500 8,99 6,92 640.100 21,62 2,25- HALKB 60.000 5,97 5,13 307.800 10,4 1,08- ISCTR 30.000 6 5,04 151.200 5,11 0,53- TSKB 200.000 1,2 1,1 220.000 7,43 0,77- YKBNK 50.000,72 2,92 2,05 102.501,48 3,46 0,36Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- SISE 0,92 5,42 4,99 5,65 0 0- TAVHL 7.500 25,06 15,78 118.350 4 0,42Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- HLGYO 0,96 1,17 2,09 2,01 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 728.507,72 2.960.002,46 100 10,384B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 01.03.2022 TRSBISE32221 23,39 24 200.000 100 19.03.2019 131,53 263.055,2 6,27 0,923Finansman Bonosu- TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 04.09.2020 TRFTHAL92021 8,5 1 500.000 98,17 16.06.2020 8,79 99,91 499.538,73 11,9 1,75- DENİZ MENKUL KIYMETLER A.Ş. 16.09.2020 TRFDNZY92015 8,6 1 500.000 98,38 08.07.2020 9,29 99,61 498.057,38 11,87 1,75- TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 18.09.2020 TRFTHAL92039 8,5 1 650.000 97,92 19.06.2020 9,13 99,57 647.204,38 15,42 2,27- ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 23.10.2020 TRFZORNE2036 10,25 1 260.000 96,85 29.06.2020 10,61 98,55 256.219,44 6,11 0,9- AKBANK T.A.Ş. 05.01.2021 TRFAKBK12122 9,25 1 500.000 95,5 03.07.2020 9,46 96,08 480.412,98 11,45 1,69ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet Tahvili- HAZİNE 07.10.2020 TRT071020T23 8,42 1 1.000.000 97,83 03.07.2020 8,91 98,92 989.228,28 23,57 3,47- HAZİNE 21.04.2021 TRT210421T14 9,98 2 500.000 113,08 29.07.2020 10,26 112,5 562.491,91 13,4 1,97Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 4.110.000 4.196.208,3 100 14,721C. KİRA SERTİFİKALARI- ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA 29.09.2020 TRDZKVK92025 8,88 1 40.000 100,94 05.08.2020 9,41 101,29 40.515,44 100 0,142GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 12.10.2020 12,25 29.000 29.021,76 0,14 0,1BPP 02.09.2020 11 2.000.000 2.010.860 9,44 7,05BPP 02.09.2020 10,9 2.500.000 2.514.184,23 11,8 8,82BPP 01.09.2020 8,5 1.000.000 1.012.037,89 4,75 3,55TRP 31.08.2020 TRT160425T17 10,25 6.500.000 3.546.810 6.505.476,03 30,53 22,82TRP 31.08.2020 TRT070727T13 10,6 4.500.000 2.887.670 4.503.920,55 21,14 15,8TRP 31.08.2020 TRT070727T13 10,6 2.000.000 1.283.410 2.001.742,47 9,39 7,02MEVDUAT 28.09.2020 12,5 806.885,25 808.805,12 3,8 2,84MEVDUAT 25.09.2020 12,25 395.081,48 396.003,26 1,86 1,39MEVDUAT 16.09.2020 11 511.188,52 513.027,74 2,41 1,8MEVDUAT 08.09.2020 8,9 504.081,97 507.388,35 2,38 1,78MEVDUAT 21.09.2020 11,25 504.022,4 505.721,11 2,37 1,77GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 21.250.259,52 21.308.188,51 100 74,753ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 28.504.914,71 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ28.504.914,71 % 100 % 100,594B. HAZIR DEĞERLER2.462,74 % 100 % 0,009a) Kasab) Bankalar2.462,74 % 100 % 0,009c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)164.519,49 % 100 % 0,58a) Takastan Alacaklar139.800 % 84,97 % 0,493b) Diğer Alacaklar24.719,49 % 15,03 % 0,087Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)224.000,67 % 100 % 0,79D. BORÇLAR (-)559.247,33 % 100 % 1,973a) Takasa Borçlar278.600 % 49,82 % 0,983b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar280.647,33 % 50,18 % 0,99NET VARLIK DEĞERİ28.336.650,28Pay Sayısı30.000.000Pay Başına Net Aktif Değer0,9446İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVkfyo 28082020 34.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871735BIST