***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 2.500,47 201.509,09 6,64 0,71Taş ve Toprağa Dayalı- 2,68 11,15 0 0Metal Ana Sanayi- 0,9 8,3 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 0,33 0,89 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 0,74 5,33 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 35.000 372.750 12,28 1,32Haberleşme- 70.000 480.200 15,82 1,69DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 633.500,72 1.864.721,46 61,43 6,58Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 7.500,92 116.480,88 3,84 0,41Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 0,96 2,4 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 748.507,72 3.035.689,5 100 10,713B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- 200.000 263.055,2 4,04 0,928Finansman Bonosu- 4.760.000 4.680.636,99 71,93 16,518ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet Tahvili- 1.500.000 1.563.906,12 24,03 5,52Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 6.460.000 6.507.598,31 100 22,966C. KİRA SERTİFİKALARI- 40.000 40.804,16 100 0,144GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE 29.000 29.236,49 0,16 0,1BPP 06.10.2020 500.000 503.625,23 2,68 1,78BPP 01.12.2020 500.000 503.509,36 2,69 1,78BPP 08.10.2020 2.000.000 2.012.120,42 10,73 7,1BPP 08.10.2020 2.500.000 2.515.273,16 13,41 8,88BPP 21.09.2020 60.000 60.055,73 0,32 0,21TRP 21.09.2020 TRT260122T11 30.000 30.510 30.023,43 0,16 0,11TRP 21.09.2020 TRT071020T23 339.000 380.000 339.264,7 1,81 1,2TRP 21.09.2020 TRT210623T10 5.000.000 5.050.025 5.004.623,29 26,69 17,66TRP 21.09.2020 TRT030523T13 2.500.000 1.188.550 2.502.311,64 13,34 8,83TRP 21.09.2020 TRT030523T13 2.500.000 1.188.550 2.502.311,64 13,34 8,83VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0FON 0 0 0 0MEVDUAT 28.09.2020 806.885,25 814.592,18 4,34 2,87MEVDUAT 25.09.2020 395.081,48 398.781,55 2,13 1,41MEVDUAT 19.10.2020 515.490,33 516.366,43 2,75 1,82MEVDUAT 12.10.2020 508.372,18 510.666,07 2,72 1,8MEVDUAT 21.09.2020 504.022,4 508.980 2,71 1,8GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 18.687.851,64 18.751.381,32 100 66,176ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 28.335.473,29 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ28.335.473,29 % 100 % 100,313B. HAZIR DEĞERLER2.186,4 % 100 % 0,008a) Kasab) Bankalar2.186,4 % 100 % 0,008c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)23.933,89 % 100 % 0,085a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar23.933,89 % 100 % 0,085Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)224.000,67 % 100 % 0,793D. BORÇLAR (-)338.645,86 % 100 % 1,199a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar338.645,86 % 100 % 1,199NET VARLIK DEĞERİ28.246.948,39Pay Sayısı30.000.000Pay Başına Net Aktif Değer0,9416İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVkfyo 18092020 37.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875865BIST