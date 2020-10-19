***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
19.10.2020 14:18
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 2.500,47 206.134,5 6,9 0,73
Taş ve Toprağa Dayalı
- 2,68 12,33 0 0
Metal Ana Sanayi
- 0,9 8,74 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- 0,33 0,96 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- 0,74 5,32 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 35.000 369.250 12,36 1,3
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 433.500,72 1.755.651,59 58,77 6,2
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 7.500,92 114.831,24 3,84 0,41
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- 0,96 2,47 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
- 30.000 541.500 18,13 1,91
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 508.507,72 2.987.397,15 100 10,551
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- 200.000 263.055,2 4,58 0,929
Finansman Bonosu
- 4.960.000 4.908.613,73 85,46 17,337
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- 500.000 572.271,74 9,96 2,021
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 5.660.000 5.743.940,67 100 20,287
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 19.10.2020 396.000 396.423,12 2,02 1,4
BPP 10.11.2020 1.000.000 1.002.577,09 5,12 3,54
BPP 11.11.2020 996.000 998.563,14 5,1 3,53
BPP 01.12.2020 500.000 507.770,06 2,59 1,79
TRP 19.10.2020 TRB091220T11 3.500.000 3.668.340 3.503.811,64 17,89 12,38
TRP 19.10.2020 TRT180123T10 5.000.000 5.136.110 5.005.445,21 25,56 17,68
TRP 19.10.2020 TRT180123T10 5.000.000 5.136.110 5.005.445,21 25,56 17,68
TRP 19.10.2020 TRT160425T33 500.000 503.240 500.544,52 2,56 1,77
VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0
FON 0 0 0 0
MEVDUAT 28.09.2020 806.885,25 822.492,39 4,2 2,9
MEVDUAT 25.09.2020 395.081,48 402.712,12 2,06 1,42
MEVDUAT 19.10.2020 515.490,33 521.300,16 2,66 1,84
MEVDUAT 13.11.2020 400.000 400.982,57 2,05 1,42
MEVDUAT 23.10.2020 508.980 513.843,98 2,62 1,81
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 19.528.082,2 19.581.911,21 100 69,162
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 28.313.249,03 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
28.313.249,03 % 100 % 99,519
B. HAZIR DEĞERLER
2.008,66 % 100 % 0,007
a) Kasa
b) Bankalar
2.008,66 % 100 % 0,007
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
267.274,5 % 100 % 0,939
a) Takastan Alacaklar
243.000 % 90,92 % 0,854
b) Diğer Alacaklar
24.274,5 % 9,08 % 0,085
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
208.052,26 % 100 % 0,731
D. BORÇLAR (-)
340.366,12 % 100 % 1,196
a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
340.366,12 % 100 % 1,196
NET VARLIK DEĞERİ
28.450.218,33
Pay Sayısı
30.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
0,9483
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Vkfyo 16102020 41.Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882344
BIST