***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 2.500,47 206.134,5 6,9 0,73Taş ve Toprağa Dayalı- 2,68 12,33 0 0Metal Ana Sanayi- 0,9 8,74 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 0,33 0,96 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 0,74 5,32 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 35.000 369.250 12,36 1,3HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 433.500,72 1.755.651,59 58,77 6,2Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 7.500,92 114.831,24 3,84 0,41Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 0,96 2,47 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunma- 30.000 541.500 18,13 1,91DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 508.507,72 2.987.397,15 100 10,551B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- 200.000 263.055,2 4,58 0,929Finansman Bonosu- 4.960.000 4.908.613,73 85,46 17,337ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet Tahvili- 500.000 572.271,74 9,96 2,021Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 5.660.000 5.743.940,67 100 20,287C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 19.10.2020 396.000 396.423,12 2,02 1,4BPP 10.11.2020 1.000.000 1.002.577,09 5,12 3,54BPP 11.11.2020 996.000 998.563,14 5,1 3,53BPP 01.12.2020 500.000 507.770,06 2,59 1,79TRP 19.10.2020 TRB091220T11 3.500.000 3.668.340 3.503.811,64 17,89 12,38TRP 19.10.2020 TRT180123T10 5.000.000 5.136.110 5.005.445,21 25,56 17,68TRP 19.10.2020 TRT180123T10 5.000.000 5.136.110 5.005.445,21 25,56 17,68TRP 19.10.2020 TRT160425T33 500.000 503.240 500.544,52 2,56 1,77VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0FON 0 0 0 0MEVDUAT 28.09.2020 806.885,25 822.492,39 4,2 2,9MEVDUAT 25.09.2020 395.081,48 402.712,12 2,06 1,42MEVDUAT 19.10.2020 515.490,33 521.300,16 2,66 1,84MEVDUAT 13.11.2020 400.000 400.982,57 2,05 1,42MEVDUAT 23.10.2020 508.980 513.843,98 2,62 1,81GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 19.528.082,2 19.581.911,21 100 69,162ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 28.313.249,03 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ28.313.249,03 % 100 % 99,519B. HAZIR DEĞERLER2.008,66 % 100 % 0,007a) Kasab) Bankalar2.008,66 % 100 % 0,007c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)267.274,5 % 100 % 0,939a) Takastan Alacaklar243.000 % 90,92 % 0,854b) Diğer Alacaklar24.274,5 % 9,08 % 0,085Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)208.052,26 % 100 % 0,731D. BORÇLAR (-)340.366,12 % 100 % 1,196a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar340.366,12 % 100 % 1,196NET VARLIK DEĞERİ28.450.218,33Pay Sayısı30.000.000Pay Başına Net Aktif Değer0,9483İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVkfyo 16102020 41.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882344BIST