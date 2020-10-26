***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 2.500,47 198.385,76 6,93 0,69Taş ve Toprağa Dayalı- 2,68 12,22 0 0Metal Ana Sanayi- 0,9 9,07 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 0,33 0,91 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 0,74 5,29 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 35.000 362.950 12,68 1,26HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 313.500,72 1.646.436,6 57,51 5,73Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 7.500,92 113.481,27 3,96 0,39Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 0,96 2,61 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunma- 30.000 541.800 18,92 1,88DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 388.507,72 2.863.083,73 100 9,957B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- 200.000 263.055,2 5,22 0,915Finansman Bonosu- 4.300.000 4.259.619,2 84,48 14,814ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet Tahvili- 500.000 520.103,44 10,31 1,809Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 5.000.000 5.042.777,84 100 17,538C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 26.10.2020 182.000 182.204,94 0,87 0,63BPP 10.11.2020 500.000 501.314,79 2,4 1,74BPP 10.11.2020 1.000.000 1.005.162,78 4,82 3,5BPP 11.11.2020 996.000 1.001.138,96 4,8 3,47BPP 24.11.2020 1.000.000 1.001.941,09 4,81 3,48BPP 01.12.2020 500.000 508.934,05 2,44 1,77TRP 26.10.2020 TRT060121T16 3.500.000 1.373.035 3.504.171,23 16,81 12,19TRP 26.10.2020 TRT060121T16 1.500.000 588.450 1.501.787,67 7,2 5,22TRP 26.10.2020 TRT041126T11 5.000.000 4.947.035 5.005.753,42 24,01 17,41TRP 26.10.2020 TRT041126T11 5.000.000 4.947.060 5.005.778,08 24,01 17,41VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0FON 0 0 0 0MEVDUAT 30.10.2020 816.530,39 824.489,39 3,95 2,87MEVDUAT 27.10.2020 395.081,48 403.708,98 1,94 1,4MEVDUAT 13.11.2020 400.000 401.967,55 1,93 1,4GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 20.789.611,87 20.848.352,93 100 72,505ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 28.754.214,5 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ28.754.214,5 % 100 % 100,994B. HAZIR DEĞERLER886,31 % 100 % 0,003a) Kasab) Bankalar886,31 % 100 % 0,003c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)576.567,03 % 100 % 2,025a) Takastan Alacaklar553.772,7 % 96,05 % 1,945b) Diğer Alacaklar22.794,33 % 3,95 % 0,08Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)208.052,26 % 100 % 0,731D. BORÇLAR (-)926.552,26 % 100 % 3,754a) Takasa Borçlar718.500 % 77,55 % 2,524b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar208.052,26 % 22,45 % 1,23NET VARLIK DEĞERİ28.471.147,33Pay Sayısı30.000.000Pay Başına Net Aktif Değer0,949İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVkfyo 23102020 42.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883706BIST