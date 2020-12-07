***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 2.500,47 234.011,2 20,65 0,8Taş ve Toprağa Dayalı- 2,68 11,95 0 0Metal Ana Sanayi- 0,9 10,46 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 0,33 0,89 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 0,74 5,28 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 35.000 425.950 37,58 1,46HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 60.000,72 322.802,1 28,48 1,1Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 7.500,92 150.606,44 13,29 0,52Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 0,96 3,21 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 105.007,72 1.133.401,53 100 3,878B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- 200.000 263.055,2 4,62 0,9Finansman Bonosu- 5.000.000 4.906.407,43 86,19 16,789ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet Tahvili- 500.000 523.271,41 9,19 1,79Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 5.700.000 5.692.734,04 100 19,479C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 07.12.2020 33.000 33.038,79 0,15 0,11BPP 07.12.2020 1.000.000 1.014.013,7 4,53 3,47BPP 07.12.2020 53.000 53.394,96 0,24 0,18BPP 11.12.2020 83.000 84.109,32 0,38 0,29BPP 14.12.2020 2.000.000 2.020.877,88 9,02 6,91BPP 22.12.2020 250.000 251.529,23 1,12 0,86BPP 23.12.2020 350.000 352.794,88 1,58 1,21BPP 29.12.2020 1.000.000 1.005.671,38 4,49 3,44BPP 03.02.2021 302.000 302.693,96 1,35 1,04BPP 01.03.2021 400.000 401.290,34 1,79 1,37TRP 07.12.2020 TRT261022T10 7.000.000 3.100.740 7.008.779,73 31,29 23,98TRP 07.12.2020 TRT060121T16 4.000.000 1.540.850 4.005.016,99 17,88 13,7TRP 07.12.2020 TRT060121T16 3.000.000 1.155.640 3.003.762,74 13,41 10,28MEVDUAT 22.12.2020 800.000 804.531,63 3,59 2,75MEVDUAT 28.12.2020 800.000 804.525,74 3,59 2,75MEVDUAT 04.01.2021 750.000 751.709 3,36 2,57MEVDUAT 04.01.2021 500.000 501.122,44 2,24 1,71VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0FON 0 0 0 0GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 22.321.000 22.398.862,71 100 76,643ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 29.224.998,28 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ29.224.998,28 % 100 % 100,387B. HAZIR DEĞERLER1.284,85 % 100 % 0,004a) Kasab) Bankalar1.284,85 % 100 % 0,004c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)7.366,61 % 100 % 0,025a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar7.366,61 % 100 % 0,025Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)208.052,26 % 100 % 0,715D. BORÇLAR (-)329.302,99 % 100 % 1,131a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar329.302,99 % 100 % 1,131NET VARLIK DEĞERİ29.112.399,01Pay Sayısı30.000.000Pay Başına Net Aktif Değer0,9704İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVkfyo 04122020 48.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891688BIST