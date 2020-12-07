***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
07.12.2020 12:02
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 2.500,47 234.011,2 20,65 0,8
Taş ve Toprağa Dayalı
- 2,68 11,95 0 0
Metal Ana Sanayi
- 0,9 10,46 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- 0,33 0,89 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- 0,74 5,28 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 35.000 425.950 37,58 1,46
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 60.000,72 322.802,1 28,48 1,1
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 7.500,92 150.606,44 13,29 0,52
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- 0,96 3,21 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 105.007,72 1.133.401,53 100 3,878
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- 200.000 263.055,2 4,62 0,9
Finansman Bonosu
- 5.000.000 4.906.407,43 86,19 16,789
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- 500.000 523.271,41 9,19 1,79
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 5.700.000 5.692.734,04 100 19,479
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 07.12.2020 33.000 33.038,79 0,15 0,11
BPP 07.12.2020 1.000.000 1.014.013,7 4,53 3,47
BPP 07.12.2020 53.000 53.394,96 0,24 0,18
BPP 11.12.2020 83.000 84.109,32 0,38 0,29
BPP 14.12.2020 2.000.000 2.020.877,88 9,02 6,91
BPP 22.12.2020 250.000 251.529,23 1,12 0,86
BPP 23.12.2020 350.000 352.794,88 1,58 1,21
BPP 29.12.2020 1.000.000 1.005.671,38 4,49 3,44
BPP 03.02.2021 302.000 302.693,96 1,35 1,04
BPP 01.03.2021 400.000 401.290,34 1,79 1,37
TRP 07.12.2020 TRT261022T10 7.000.000 3.100.740 7.008.779,73 31,29 23,98
TRP 07.12.2020 TRT060121T16 4.000.000 1.540.850 4.005.016,99 17,88 13,7
TRP 07.12.2020 TRT060121T16 3.000.000 1.155.640 3.003.762,74 13,41 10,28
MEVDUAT 22.12.2020 800.000 804.531,63 3,59 2,75
MEVDUAT 28.12.2020 800.000 804.525,74 3,59 2,75
MEVDUAT 04.01.2021 750.000 751.709 3,36 2,57
MEVDUAT 04.01.2021 500.000 501.122,44 2,24 1,71
VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0
FON 0 0 0 0
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 22.321.000 22.398.862,71 100 76,643
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 29.224.998,28 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
29.224.998,28 % 100 % 100,387
B. HAZIR DEĞERLER
1.284,85 % 100 % 0,004
a) Kasa
b) Bankalar
1.284,85 % 100 % 0,004
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
7.366,61 % 100 % 0,025
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar
7.366,61 % 100 % 0,025
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
208.052,26 % 100 % 0,715
D. BORÇLAR (-)
329.302,99 % 100 % 1,131
a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
329.302,99 % 100 % 1,131
NET VARLIK DEĞERİ
29.112.399,01
Pay Sayısı
30.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
0,9704
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Vkfyo 04122020 48.Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891688
BIST