***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
14.12.2020 11:43
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 0,47 11,33 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
- 2,68 11,87 0 0
Metal Ana Sanayi
- 0,9 12,91 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- 0,33 0,89 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- 0,74 5,34 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 35.000 434.350 48,1 1,49
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 60.000,72 irim/892984
BIST
12:571.388
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 17,08
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.390
En Düşük
1.378
12:577,8783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0362
|Açılış
|: 7,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9369
En Düşük
7,8410
12:579,5798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0764
|Açılış
|: 9,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5160
12:57463,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,14
|Açılış
|: 463,95
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler12:57
|VERTU
|10,67
|27.388.667
|% 10,00
|
|UZERB
|46,46
|282.198
|% 9,99
|
|SELGD
|4,96
|1.212.422
|% 9,98
|
|MZHLD
|22,92
|268.256
|% 9,98
|
|CASA
|133,50
|144.848
|% 9,97
|
|BERA
|19,66
|90.841.605
|% -9,98
|
|SEYKM
|25,08
|2.212.181
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|1.037.112
|% -9,98
|
|UMPAS
|1,22
|613.490
|% -9,63
|
|IZMDC
|14,35
|38.585.697
|% -7,36
|
|SISE
|7,37
|1.300.579.479
|% 1,94
|
|THYAO
|12,66
|1.199.022.754
|% 2,01
|
|KRVGD
|16,92
|1.185.752.307
|% 6,35
|
|GARAN
|9,73
|974.181.038
|% 2,10
|
|KRDMD
|5,37
|897.080.485
|% 0,75
|
|SISE
|7,37
|1.300.579.479
|% 1,94
|
|PETKM
|4,89
|834.426.948
|% 2,09
|
|KRDMD
|5,37
|897.080.485
|% 0,75
|
|YKBNK
|3,09
|503.482.022
|% 3,00
|
|DOHOL
|3,14
|459.450.890
|% 2,61
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8741
|7,8783
|% 0,46
|
|Euro
|9,5736
|9,5798
|% 0,80
|
|Sterlin
|10,5435
|10,5964
|% 1,96
|
|Frank
|8,8699
|8,9234
|% 0,98
|
|Riyal
|2,0969
|2,1074
|% 0,59
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.829
|-10,66
|
|Altın Gr.
|465
|465
|0,81
|
|Cumhuriyet
|3.082
|3.129
|-2,00
|
|Tam
|3.068
|3.145
|-5,17
|
|Yarım
|1.483
|1.521
|-2,50
|
|Çeyrek
|744
|761
|-1,25
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,85
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,01
|
|B. Petrol
|50,44
|50,44
|0,46
|