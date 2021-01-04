***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- DEVA 0,47 10,23 24,14 11,35 0 0Taş ve Toprağa Dayalı- AFYON 2,68 2,48 5,11 13,69 0 0Metal Ana Sanayi- EREGL 0,9 8,12 14,93 13,44 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- ZOREN 0,33 1,64 2,77 0,91 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- ENKAI 0,74 5,73 7,37 5,45 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- THYAO 35.000 13,87 12,91 451.850 47,8 1,53HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- HALKB 60.000 5,97 5,56 333.600 35,29 1,13- YKBNK 0,72 2,93 3,08 2,22 0 0Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- SISE 0,92 5,42 7,31 6,73 0 0- TAVHL 7.500 25,06 21,3 159.750 16,9 0,54Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- HLGYO 0,96 2,38 3,21 3,08 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 102.507,72 945.256,87 100 3,204B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 01.03.2022 TRSBISE32221 23,39 24 200.000 100 19.03.2019 131,53 263.055,2 3,89 0,892Finansman Bonosu- VAKIF FAKTORİNG A.Ş. 23.03.2021 TRFVFAS32121 18,3 1 500.000 95,68 23.12.2020 19,6 96,25 481.233,9 7,12 1,631- VAKIF FAKTORİNG A.Ş. 04.03.2021 TRFVFAS32113 17,3 1 500.000 95,91 04.12.2020 18,46 97,3 486.494,36 7,2 1,649- VAKIF FAKTORİNG A.Ş. 23.02.2021 TRFVFAS22122 16,25 1 1.500.000 96,15 25.11.2020 19,99 97,53 1.463.020,73 21,66 4,959- TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 26.02.2021 TRFTHAL22143 16,5 1 500.000 96,05 27.11.2020 17,69 97,66 488.311,02 7,23 1,655- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 29.01.2021 TRFYKBK12130 17,9 1 500.000 98,55 30.12.2020 19,45 98,79 493.950,99 7,31 1,674- ldirim/896640BIST