***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 0,47 12,14 0 0Taş ve Toprağa Dayalı- 2,68 14,63 0 0Metal Ana Sanayi- 0,9 13,51 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 0,33 0,96 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 0,74 5,99 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 35.000 448.700 67,33 1,53HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 10.000,72 57.902,39 8,69 0,2Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 7.500,92 159.756,83 23,97 0,55Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 0,96 3,18 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 52.507,72 666.409,63 100 2,277B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- 200.000 263.055,2 3,38 0,899Finansman Bonosu- 7.200.000 6.998.946,92 89,81 23,909ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet Tahvili- 500.000 530.810,13 6,81 1,813Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 7.900.000 7.792.812,25 100 26,621C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 13.01.2021 1.000.000 1.016.293,83 4,88 3,47BPP 15.01.2021 102.000 103.505,93 0,5 0,35BPP 15.01.2021 265.000 267.994,23 1,29 0,92BPP 03.02.2021 302.000 307.596,56 1,48 1,05BPP 03.02.2021 600.000 603.628,25 2,9 2,06BPP 12.02.2021 500.000 506.812,68 2,43 1,73BPP 12.02.2021 1.500.000 1.520.438,03 7,3 5,19BPP 01.03.2021 400.000 407.804,77 1,96 1,39BPP 14.01.2021 500.000 503.247,57 2,42 1,72BPP 14.01.2021 500.000 503.256,46 2,42 1,72BPP 11.01.2021 106.000 106.146,37 0,51 0,36TRP 11.01.2021 TRT080823T11 1.000.000 445.475 1.001.438,36 4,81 3,42TRP 11.01.2021 TRT140623T19 11.000.000 10.715.520 11.014.691,78 52,92 37,63MEVDUAT 19.01.2021 800.000 807.647,2 3,88 2,76MEVDUAT 29.01.2021 800.000 805.526,17 3,87 2,75MEVDUAT 05.02.2021 800.000 802.820,54 3,86 2,74MEVDUAT 05.02.2021 480.000 481.637,77 2,31 1,65VİOP NAKİT TEMİNAT 76.275 53.598,14 0,26 0,183FON 0 0 0 0GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 20.814.084,64 100 71,103ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 29.273.306,52 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ29.273.306,52 % 100 % 99,463B. HAZIR DEĞERLER1.685,46 % 100 % 0,006a) Kasab) Bankalar1.685,46 % 100 % 0,006c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)2.769.431,01 % 100 % 9,41a) Takastan Alacaklar2.743.150 % 99,05 % 9,321b) Diğer Alacaklar26.281,01 % 0,95 % 0,089Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)192.103,85 % 100 % 0,653D. BORÇLAR (-)2.805.264,25 % 100 % 9,531a) Takasa Borçlar2.450.850 % 87,37 % 8,327b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar354.414,25 % 12,63 % 1,204NET VARLIK DEĞERİ29.431.262,59Pay Sayısı30.000.000Pay Başına Net Aktif Değer0,981İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVKFYO 08012021 1.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899653BIST