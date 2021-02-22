***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 0,47 16 0 0Taş ve Toprağa Dayalı- 2,68 13,94 0 0Metal Ana Sanayi- 0,9 13,28 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 0,33 0,94 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 0,74 5,66 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 60.000 738.000 53,48 2,47HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 100.000,72 283.002,04 20,51 0,95Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 0,92 6,84 0 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 0,96 3,42 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunma- 20.249 359.014,77 26,01 1,2DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 180.256,72 1.380.076,89 100 4,611B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- 200.000 263.055,2 1,64 0,879Finansman Bonosu- 15.500.000 15.212.759,3 94,98 50,826ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet Tahvili- 500.000 540.824,55 3,38 1,807Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 16.200.000 16.016.639,05 100 53,512C. KİRA SERTİFİKALARI- 350.000 358.184,43 100 1,197GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 22.02.2021 717.000 718.004,78 5,9 2,4BPP 01.03.2021 400.000 415.761,82 3,41 1,39TRP 22.02.2021 TRT261022T10 5.000.000 2.079.115 5.006.986,3 41,12 16,73TRP 22.02.2021 TRT210721T11 3.000.000 1.159.865 3.004.093,15 24,67 10,04MEVDUAT 23.02.2021 500.000 508.381,51 4,18 1,7MEVDUAT 23.02.2021 300.000 304.959,07 2,5 1,02MEVDUAT 09.03.2021 812.975,34 819.578 6,73 2,74MEVDUAT 15.03.2021 812.690,46 822.259,88 6,75 2,75MEVDUAT 15.03.2021 400.000 402.289,89 3,3 1,34VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0FON TRMVK6WWWW1 242.950 173.888,55 1,43 0,581GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 12.176.202,95 100 40,681ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 29.931.103,32 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ29.931.103,32 % 100 % 100,368B. HAZIR DEĞERLER2.056,32 % 100 % 0,007a) Kasab) Bankalar2.056,32 % 100 % 0,007c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)2.684.651,78 % 100 % 9,002a) Takastan Alacaklar2.640.465,07 % 98,35 % 8,854b) Diğer Alacaklar44.186,71 % 1,65 % 0,148Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)206.061,83 % 100 % 0,691D. BORÇLAR (-)3.002.403,38