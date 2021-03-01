***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
01.03.2021 12:59
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- DEVA 0,47 24,15 29,88 14,04 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
- AFYON 2,68 5,11
14:241.501
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 29,29
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.471
|
1.506
En Düşük
1.491
14:247,2807
En Yüksek
|Değişim
|: -1,94%
|| -0,1442
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4050
|
7,4326
En Düşük
7,2546
14:248,7718
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -0,1976
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9750
|
8,9994
En Düşük
8,7448
14:24407,24
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -5,06
|Açılış
|: 407,24
|
|Önceki Kapanış
|: 412,30
|
416,86
En Düşük
407,15
BIST En Aktif Hisseler14:24
|ITTFH
|2,75
|33.795.650
|% 10,00
|
|DYOBY
|14,52
|13.321.443
|% 10,00
|
|TURGG
|165,00
|34.780.188
|% 10,00
|
|KONYA
|1.280,40
|45.206.618
|% 10,00
|
|INTEM
|51,70
|1.373.152
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,40
|293.537
|% -9,68
|
|QNBFL
|118,00
|693.478
|% -8,53
|
|SNKRN
|24,50
|402.085
|% -6,49
|
|MERIT
|350,00
|6.807.300
|% -6,24
|
|EKIZ
|8,00
|459.776
|% -4,76
|
|SISE
|7,49
|1.664.704.192
|% 5,05
|
|THYAO
|13,87
|1.115.825.817
|% 2,82
|
|GARAN
|8,99
|866.779.983
|% 0,78
|
|KOZAL
|132,00
|739.744.990
|% 2,17
|
|GUBRF
|82,10
|504.425.926
|% 2,88
|
|SISE
|7,49
|1.664.704.192
|% 5,05
|
|EKGYO
|2,28
|313.747.110
|% 2,24
|
|GARAN
|8,99
|866.779.983
|% 0,78
|
|IHLAS
|0,91
|77.582.247
|% 3,41
|
|PETKM
|5,35
|440.688.024
|% 1,71
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2766
|7,2807
|% -1,94
|
|Euro
|8,7649
|8,7718
|% -2,20
|
|Sterlin
|10,1195
|10,1702
|% -1,86
|
|Frank
|7,9201
|7,9678
|% -2,58
|
|Riyal
|1,9308
|1,9405
|% -2,18
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|17,12
|
|Altın Gr.
|407
|407
|-4,82
|
|Cumhuriyet
|2.713
|2.754
|-82,00
|
|Tam
|2.700
|2.768
|-79,37
|
|Yarım
|1.305
|1.339
|-38,39
|
|Çeyrek
|655
|670
|-19,20
|
|Gümüş.Ons
|26,81
|26,85
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,07
|
|B. Petrol
|65,18
|65,18
|0,75
|
Seans Raporu
14:24
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14:36ATEKS
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14:35FROTO
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14:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 52 artarak (% 1.77 ) 1, 583
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14:34XU100
Endeks 1, 504 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 2 üstünde . İşlem hacmi 13, 819.00 milyon TL de
-
14:34ADESE
Yüzde 9.71 oranında artışla 3.05 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 044, 028 adet işlem