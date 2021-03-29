***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
29.03.2021 12:57
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- DEVA 0,47 24,15 30,44 14,31 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
- AFYON 2,68 5,11 dirim/921393
BIST
14:111.399
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 16,70
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.399
En Düşük
1.382
14:118,1698
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0895
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,1843
En Düşük
8,0015
14:119,6247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0630
|Açılış
|: 9,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6508
En Düşük
9,4521
14:11453,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,62
|Açılış
|: 453,74
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,09
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler14:11
|TRILC
|50,40
|179.636.401
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|625.352
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|4.650.871
|% 9,99
|
|RTALB
|25,36
|142.932.097
|% 9,97
|
|IZFAS
|10,70
|12.902.683
|% 9,97
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|KERVN
|0,70
|604.025
|% -7,89
|
|YESIL
|120,00
|54.403.819
|% -7,69
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|VAKKO
|13,96
|11.029.215
|% -7,00
|
|KRDMD
|6,97
|1.213.743.439
|% 5,77
|
|GARAN
|6,95
|932.617.116
|% 1,02
|
|BJKAS
|7,25
|679.462.089
|% 4,62
|
|EKGYO
|2,02
|598.131.764
|% 9,19
|
|PETKM
|5,64
|417.435.452
|% 3,68
|
|EKGYO
|2,02
|598.131.764
|% 9,19
|
|KRDMD
|6,97
|1.213.743.439
|% 5,77
|
|GARAN
|6,95
|932.617.116
|% 1,02
|
|BJKAS
|7,25
|679.462.089
|% 4,62
|
|DOHOL
|3,34
|320.007.045
|% 3,09
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1625
|8,1698
|% 1,11
|
|Euro
|9,6161
|9,6247
|% 0,66
|
|Sterlin
|11,2667
|11,3232
|% 1,41
|
|Frank
|8,6579
|8,7101
|% 1,04
|
|Riyal
|2,1732
|2,1841
|% 1,17
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-6,23
|
|Altın Gr.
|454
|454
|3,62
|
|Cumhuriyet
|2.996
|3.041
|27,00
|
|Tam
|2.983
|3.060
|33,00
|
|Yarım
|1.442
|1.480
|15,97
|
|Çeyrek
|723
|740
|7,98
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,83
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,01
|
|B. Petrol
|65,27
|65,27
|0,84
|