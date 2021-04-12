***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
12.04.2021 11:24
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 0,47 13,9 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
- 2,68 10,77 0 0
Metal Ana Sanayi
-
BIST
12:021.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -7,35
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
12:028,1814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0268
|Açılış
|: 8,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1551
12:029,7420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0388
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,7009
12:02457,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,55
|Açılış
|: 457,86
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler12:00
|PENGD
|4,51
|78.916.767
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|461.494
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,37
|221.955
|% 10,00
|
|IDEAS
|86,90
|766.458
|% 10,00
|
|TKURU
|334,80
|6.182.513
|% 9,99
|
|SERVE
|15,49
|43.511
|% -9,99
|
|GSRAY
|3,54
|93.429.634
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|5.666.241
|% -9,88
|
|VAKKO
|12,12
|39.185.310
|% -9,01
|
|KRTEK
|15,55
|3.596.722
|% -7,99
|
|NTGAZ
|16,27
|785.440.764
|% -1,57
|
|BJKAS
|12,29
|368.820.570
|% 9,93
|
|EREGL
|16,36
|351.343.141
|% 0,31
|
|GARAN
|6,62
|298.849.189
|% -0,30
|
|PETKM
|6,08
|284.076.937
|% 1,16
|
|EKGYO
|1,84
|163.469.315
|% -2,13
|
|YKBNK
|2,08
|157.204.823
|% -0,95
|
|TSKB
|1,35
|82.938.295
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,65
|34.296.041
|% -1,52
|
|SKBNK
|1,11
|58.358.267
|% -2,63
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1860
|8,1927
|% 0,47
|
|Euro
|9,7391
|9,7482
|% 0,46
|
|Sterlin
|11,2257
|11,2820
|% 0,75
|
|Frank
|8,8187
|8,8719
|% 0,38
|
|Riyal
|2,1782
|2,1891
|% 0,47
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-6,11
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,81
|
|Cumhuriyet
|3.026
|3.072
|-18,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|-19,46
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-9,41
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,12
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,61
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,16
|63,16
|0,21
|