***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 0,47 13,9 0 0Taş ve Toprağa Dayalı- 2,68 10,77 0 0Metal Ana Sanayi- 0,9 14,68 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 0,33 0,71 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 0,74 5,85 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 100.000,72 210.001,51 18,76 0,7Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 0,92 6,71 0 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 0,96 3,19 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunma- 60.044 909.066,16 81,23 3,02DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 160.051,72 1.119.123,48 100 3,717B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- 200.000 263.055,2 2,2 0,874Finansman Bonosu- 8.090.000 7.938.660,95 66,44 26,364ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet Tahvili- 3.500.000 3.747.665,15 31,36 12,446Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 11.790.000 11.949.381,3 100 39,684C. KİRA SERTİFİKALARI- 350.000 366.625,44 100 1,218GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 12.04.2021 483.000 483.756,26 2,9 1,61BPP 15.04.2021 190.000 192.665,29 1,16 0,64BPP 15.04.2021 340.000 344.769,47 2,07 1,14BPP 31.05.2021 695.000 710.241,19 4,26 2,36TRP 12.04.2021 TRT070727T13 6.000.000 3.600.090 6.009.616,44 36,04 19,96TRP 12.04.2021 TRT070727T13 6.000.000 3.600.090 6.009.616,44 36,04 19,96MEVDUAT 12.04.2021 825.448,39 839.096,56 5,03 2,79MEVDUAT 16.04.2021 830.725,51 842.026,09 5,05 2,8MEVDUAT 16.04.2021 406.328,77 411.902,84 2,47 1,37MEVDUAT 21.04.2021 305.106,16 312.112,79 1,87 1,04MEVDUAT 21.05.2021 508.630,14 520.425,3 3,12 1,73VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0 0GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 16.584.238,97 16.676.228,67 100 55,382ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 30.111.358,89 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ30.111.358,89 % 100 % 100,322B. HAZIR DEĞERLER2.524,71 % 100 % 0,008a) Kasab) Bankalar2.524,71 % 100 % 0,008c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)58.492,34 % 100 % 0,195a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar58.492,34 % 100 % 0,195Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)188.950,24 % 100 % 0,63D. BORÇLAR (-)346.518,56 % 100 % 1,154a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar346.518,56 % 100 % 1,154NET VARLIK DEĞERİ30.014.807,62Pay Sayısı30.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,0005İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVKFYO 09042021 14.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926600BIST