***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 0,47 13,41 0 0Taş ve Toprağa Dayalı- 2,68 11,47 0 0Metal Ana Sanayi- 0,9 16,84 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 0,33 0,71 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 0,74 6,54 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 100.000,72 216.001,56 19,19 0,71Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 0,92 7,37 0 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 0,96 3,11 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunma- 60.044 909.666,6 80,81 2,98DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 160.051,72 1.125.727,61 100 3,689B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- 200.000 263.055,2 2,16 0,863Finansman Bonosu- 12.210.000 11.914.542,02 97,84 39,04ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 12.410.000 12.177.597,22 100 39,903C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 24.05.2021 500.000 500.791,1 2,91 1,64BPP 31.05.2021 695.000 724.767,72 4,21 2,37BPP 2.026.433,51 11,77 6,64TRP 24.05.2021 TRT131130T14 5.000.000 6.493.560 5.007.828,77 29,09 16,41TRP 24.05.2021 TRT290125T15 2.000.000 1.741.770 2.003.131,51 11,64 6,56TRP 24.05.2021 TRT290125T15 4.000.000 3.483.535 4.006.263,01 23,27 13,13MEVDUAT 24.05.2021 843.652,96 860.428,94 5 2,82MEVDUAT 24.05.2021 412.705,35 420.954,93 2,45 1,38MEVDUAT 24.05.2021 313.444,34 318.899,56 1,85 1,04MEVDUAT 21.06.2021 800.000 813.822,07 4,73 2,67MEVDUAT 27.07.2021 530.209,99 531.035,05 3,08 1,74VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0FON 0 0 0 0GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 17.095.012,64 17.214.356,17 100 56,408ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 30.517.681 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ30.517.681 % 100 % 100,192B. HAZIR DEĞERLER1.942,26 % 100 % 0,006a) Kasab) Bankalar1.942,26 % 100 % 0,006c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)78.876,46 % 100 % 0,258a) Takastan Alacaklar29.082 % 36,87 % 0,095b) Diğer Alacaklar49.794,46 % 63,13 % 0,163Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)188.950,24 % 100 % 0,62D. BORÇLAR (-)328.372 % 100 % 1,078a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar328.372 % 100 % 1,078NET VARLIK DEĞERİ30.459.077,96Pay Sayısı30.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,0153İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVkfyo 21052021 20.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937456BIST