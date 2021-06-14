***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
14.06.2021 10:43
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
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İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İ
15:161.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,33
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.458
15:168,3688
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0254
|Açılış
|: 8,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,3938
En Düşük
8,3031
15:1610,1482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0150
|Açılış
|: 10,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1706
En Düşük
10,0527
15:16497,88
En Yüksek
|Değişim
|: -1,75%
|| -8,88
|Açılış
|: 498,13
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler15:16
|VAKKO
|13,75
|46.444.632
|% 10,00
|
|OYYAT
|24,78
|49.785.275
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|546.955
|% 9,91
|
|ULAS
|4,59
|7.915.963
|% 9,81
|
|EUKYO
|6,42
|4.313.059
|% 9,56
|
|TKURU
|142,00
|2.257.422
|% -9,96
|
|UTPYA
|24,30
|4.063.459
|% -9,93
|
|YESIL
|2,85
|4.690.824
|% -9,81
|
|CLEBI
|217,60
|56.253.670
|% -5,60
|
|YAYLA
|4,06
|5.871.296
|% -5,14
|
|THYAO
|14,76
|1.169.352.014
|% 1,17
|
|GARAN
|8,42
|611.529.327
|% -0,47
|
|FENER
|39,42
|480.383.757
|% 5,12
|
|BOBET
|5,79
|393.779.492
|% 8,22
|
|YKBNK
|2,25
|387.404.588
|% -0,88
|
|YKBNK
|2,25
|387.404.588
|% -0,88
|
|EKGYO
|2,23
|320.992.187
|% 0,45
|
|THYAO
|14,76
|1.169.352.014
|% 1,17
|
|GARAN
|8,42
|611.529.327
|% -0,47
|
|BOBET
|5,79
|393.779.492
|% 8,22
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3671
|8,3688
|% -0,30
|
|Euro
|10,1416
|10,1482
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,7683
|11,8273
|% -0,33
|
|Frank
|9,2741
|9,3300
|% -0,39
|
|Riyal
|2,2249
|2,2361
|% -0,29
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-26,63
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-8,62
|
|Cumhuriyet
|3.298
|3.348
|-58,00
|
|Tam
|3.283
|3.366
|-55,90
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|-27,04
|
|Çeyrek
|796
|814
|-13,52
|
|Gümüş.Ons
|27,56
|27,59
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|-0,11
|
|B. Petrol
|73,21
|73,21
|0,52
|