***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 0,47 11,51 0 0Taş ve Toprağa Dayalı- 2,68 10,02 0 0Metal Ana Sanayi- 0,9 16,35 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 0,33 0,62 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 0,74 6,82 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 100.000,72 219.001,58 19,85 0,71Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 0,92 7,1 0 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 1,01 2,46 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunma- 60.044 884.448,12 80,15 2,87DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 160.051,77 1.103.504,58 100 3,577B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- 200.000 263.055,2 1,65 0,853Finansman Bonosu- 15.930.000 15.664.895 98,35 50,783ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 16.130.000 15.927.950,2 100 51,636C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 05.07.2021 523.000 523.827,49 3,79 1,7TRP 05.07.2021 TRT160425T33 6.000.000 6.005.415 6.009.369,86 43,5 19,48TRP 05.07.2021 TRT160425T33 5.000.000 5.004.515 5.007.808,22 36,25 16,23MEVDUAT 27.07.2021 530.209,99 542.721,52 3,93 1,76MEVDUAT 30.07.2021 876.270,26 879.442,67 6,37 2,85MEVDUAT 31.08.2021 850.000 851.766,75 6,17 2,76VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0FON 0 0 0 0GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 13.779.480,25 13.814.836,51 100 44,786ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 30.846.391,29 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ30.846.391,29 % 100 % 100,327B. HAZIR DEĞERLER2.118,42 % 100 % 0,007a) Kasab) Bankalar2.118,42 % 100 % 0,007c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)37.976,81 % 100 % 0,124a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar37.976,81 % 100 % 0,124Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)171.838,67 % 100 % 0,559D. BORÇLAR (-)312.467,31 % 100 % 1,016a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar312.467,31 % 100 % 1,016NET VARLIK DEĞERİ30.745.857,88Pay Sayısı30.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,0249İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVkfyo 02072021 26.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946095BIST