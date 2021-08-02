***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- DEVA 0,47 24,15 25,28 11,99 0 0Taş ve Toprağa Dayalı- AFYON 2,68 5,11 3,94 10,08 0 0Metal Ana Sanayi- EREGL 0,9 14,93 18,14 18 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- ZOREN 0,33 2,76 1,87 0,59 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- ENKAI 0,74 7,36 9,01 6,85 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- YKBNK 100.000,72 2,54 2,21 239.001,72 20,42 0,77Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- SISE 0,92 7,32 7,84 6,98 0 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- HLGYO 1,01 3,05 2,56 2,25 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunma- ASELS 60.044 17,07 15,03 931.282,44 79,57 2,98DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 160.051,77 1.170.340,9 100 3,748B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 01.03.2022 TRSBISE32221 23,39 24 200.000 100 19.03.2019 131,53 263.055,2 1,39 0,843Finansman Bonosu- ZORLU FAKTORİNG A.Ş. 26.01.2022 TRFZORF12218 24 7 500.000 100 14.07.2021 26,85 101,25 506.228,24 2,68 1,621- İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 15.11.2021 TRFISGYK2118 19,15 1 340.000 93,89 14.07.2021 20,38 94,8 322.330,58 1,71 1,032- ALTERNATİF BANK A.Ş. 04.11.2021 TRFALNFK2117 19,2 1 600.000 94,34 13.07.2021 20,47 95,32 571.907,4 3,03 1,832- İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 24.09.2021 TRFISFN92117 19,2 1 1.230.000 94,11 28.05.2021 20,47 97,33 1.197.184,28 6,34 3,834- DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 17.09.2021 TRFDNFK92115 19,15 1 750.000 96,65 13.07.2021 20,61 97,67 732.492,81 3,88 2,346- GARANTİ BANKASI A.Ş. 03.09.2021 TRFGRAN92130 19,15146 1 1.500.000 95,06 27.05.2021 20,53 98,38 1.475.646,71 7,82 4,726- VAKIF FAKTORİNG A.Ş. 31.08.2021 TRFVFAS82118 19,2 1 1.400.000 97,54 14.07.2021 20,35 98,54 1.379.547,33 7,31 4,418- TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 27.08.2021 TRFTHAL82139 19,15 1 1.000.000 95,44 28.05.2021 20,57 98,73 987.268,29 5,23 3,162- DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 27.08.2021 TRFDNFK82132 19,2 1 700.000 96,64 22.06.2021 20,61 98,72 691.072,68 3,66 2,213- YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. 26.08.2021 TRFYAKF82127 19,1 1 1.250.000 98,45 27.07.2021 20,87 98,76 1.234.515,95 6,54 3,954- TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 20.08.2021 TRFTHAL82121 19,15 1 1.500.000 95,44 21.05.2021 20,57 99,08 1.486.225,11 7,88 4,76- DENİZ FAKTORİNG A.Ş. 18.08.2021 TRFDZFK82136 19,25 1 1.000.000 95,52 21.05.2021 20,7 99,18 991.788,34 5,26 3,177- AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 13.08.2021 TRFAKYB82126 20,76 1 1.800.000 101,54 29.07.2021 4,7 102,26 1.840.745,6 9,75 5,896- QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 09.08.2021 TRFFFKR82138