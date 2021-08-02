***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
02.08.2021 14:20
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- DEVA 0,47 24,15 25,28 11,99 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
- AFYON 2,68 5,11 3,94 10,08 0 0
Metal Ana Sanayi
- EREGL 0,9 14,93 18,14 18 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- ZOREN 0,33 2,76 1,87 0,59 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- ENKAI 0,74 7,36 9,01 6,85 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- YKBNK 100.000,72 2,54 2,21 239.001,72 20,42 0,77
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- SISE 0,92 7,32 7,84 6,98 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- HLGYO 1,01 3,05 2,56 2,25 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
- ASELS 60.044 17,07 15,03 931.282,44 79,57 2,98
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 160.051,77 1.170.340,9 100 3,748
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 01.03.2022 TRSBISE32221 23,39 24 200.000 100 19.03.2019 131,53 263.055,2 1,39 0,843
Finansman Bonosu
- ZORLU FAKTORİNG A.Ş. 26.01.2022 TRFZORF12218 24 7 500.000 100 14.07.2021 26,85 101,25 506.228,24 2,68 1,621
- İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 15.11.2021 TRFISGYK2118 19,15 1 340.000 93,89 14.07.2021 20,38 94,8 322.330,58 1,71 1,032
- ALTERNATİF BANK A.Ş. 04.11.2021 TRFALNFK2117 19,2 1 600.000 94,34 13.07.2021 20,47 95,32 571.907,4 3,03 1,832
- İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 24.09.2021 TRFISFN92117 19,2 1 1.230.000 94,11 28.05.2021 20,47 97,33 1.197.184,28 6,34 3,834
- DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 17.09.2021 TRFDNFK92115 19,15 1 750.000 96,65 13.07.2021 20,61 97,67 732.492,81 3,88 2,346
- GARANTİ BANKASI A.Ş. 03.09.2021 TRFGRAN92130 19,15146 1 1.500.000 95,06 27.05.2021 20,53 98,38 1.475.646,71 7,82 4,726
- VAKIF FAKTORİNG A.Ş. 31.08.2021 TRFVFAS82118 19,2 1 1.400.000 97,54 14.07.2021 20,35 98,54 1.379.547,33 7,31 4,418
- TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 27.08.2021 TRFTHAL82139 19,15 1 1.000.000 95,44 28.05.2021 20,57 98,73 987.268,29 5,23 3,162
- DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 27.08.2021 TRFDNFK82132 19,2 1 700.000 96,64 22.06.2021 20,61 98,72 691.072,68 3,66 2,213
- YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. 26.08.2021 TRFYAKF82127 19,1 1 1.250.000 98,45 27.07.2021 20,87 98,76 1.234.515,95 6,54 3,954
- TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 20.08.2021 TRFTHAL82121 19,15 1 1.500.000 95,44 21.05.2021 20,57 99,08 1.486.225,11 7,88 4,76
- DENİZ FAKTORİNG A.Ş. 18.08.2021 TRFDZFK82136 19,25 1 1.000.000 95,52 21.05.2021 20,7 99,18 991.788,34 5,26 3,177
- AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 13.08.2021 TRFAKYB82126 20,76 1 1.800.000 101,54 29.07.2021 4,7 102,26 1.840.745,6 9,75 5,896
- QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 09.08.2021 TRFFFKR82138