***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 0,47 12,15 0 0Taş ve Toprağa Dayalı- 2,68 10,29 0 0Metal Ana Sanayi- 0,9 18,72 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 0,33 0,59 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 0,74 7,02 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 100.000,72 247.001,78 20,48 0,79Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 0,92 7,36 0 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 1,01 2,29 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunma- 60.044 958.902,68 79,51 3,06DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 160.051,77 1.205.962,88 100 3,852B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- 200.000 263.055,2 1,84 0,84Finansman Bonosu- 14.170.000 14.060.665,72 98,16 44,914ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 14.370.000 14.323.720,92 100 45,754C. KİRA SERTİFİKALARI- 560.000 589.271,24 100 1,882GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 09.08.2021 394.000 394.618,53 2,6 1,26TRP 09.08.2021 TRT220921T18 6.000.000 6.062.285 6.009.419,18 39,57 19,2TRP 09.08.2021 TRT210623T10 3.000.000 3.037.475 3.004.721,92 19,79 9,6TRP 09.08.2021 TRT120325T12 1.000.000 1.313.820 1.001.573,97 6,6 3,2TRP 09.08.2021 TRT170724T14 3.000.000 3.104.595 3.004.684,93 19,78 9,6MEVDUAT 01.09.2021 500.000 503.381,11 3,31 1,61MEVDUAT 31.08.2021 850.000 867.383,25 5,71 2,77VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0FON TRMVK6WWWWW1 517.000 03.08.2021 400.976,41 2,64 1,28GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 15.186.759,3 100 48,511ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 31.305.714,34 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ31.305.714,34 % 100 % 100,341B. HAZIR DEĞERLER2.662,12 % 100 % 0,009a) Kasab) Bankalar2.662,12 % 100 % 0,009c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)33.963,59 % 100 % 0,109a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar33.963,59 % 100 % 0,109Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)186.968,63 % 100 % 0,599D. BORÇLAR (-)329.888,32 % 100 % 1,057a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar329.888,32 % 100 % 1,057NET VARLIK DEĞERİ31.199.420,36Pay Sayısı30.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,04İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVkfyo 06082021 31.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955844BIST