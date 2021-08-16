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***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

16.08.2021 12:28


Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 0,47 11,78 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
- 2,68 10 0 0
Metal Ana Sanayi
- 0,9 17,77 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- 0,33 0,53 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- 0,74 /tr/Bildirim/958232


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:181.458
Değişim :  0,74% |  10,68
Açılış :  1.451  
Önceki Kapanış :  1.448  
En Yüksek
1.462 En Düşük
1.451
BIST En Aktif Hisseler13:18
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZFAS 6,82 4.435.980 % 10,00  
VKING 8,36 1.728.789 % 10,00  
KSTUR 226,60 350.321 % 10,00  
UFUK 18,63 410.475 % 9,98  
COSMO 10,81 372.093 % 9,97  
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13:18 Alış Satış %  
Dolar 8,4660 8,4694 % -0,56  
Euro 9,9797 9,9886 % -0,63  
Sterlin 11,6822 11,7408 % -0,79  
Frank 9,2157 9,2712 % -0,53  
Riyal 2,2482 2,2594 % -0,72  
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13:18 Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.776 -3,80  
Altın Gr. 483 483 -4,61  
Cumhuriyet 3.210 3.259 -26,00  
Tam 3.195 3.275 -25,70  
Yarım 1.544 1.584 -12,43  
Çeyrek 775 792 -6,22  
Gümüş.Ons 23,53 23,57 -0,20  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 -0,10  
B. Petrol 69,63 69,63 -0,96  
Seans Raporu 13:18
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