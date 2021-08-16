***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
16.08.2021 12:28
Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 0,47 11,78 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
- 2,68 10 0 0
Metal Ana Sanayi
- 0,9 17,77 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- 0,33 0,53 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- 0,74 /tr/Bildirim/958232
BIST
13:181.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 10,68
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.462
En Düşük
1.451
13:188,4694
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0477
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,5318
En Düşük
8,4447
13:189,9886
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0638
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0779
En Düşük
9,9609
13:18482,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -4,61
|Açılış
|: 482,92
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
482,11
BIST En Aktif Hisseler13:18
|IZFAS
|6,82
|4.435.980
|% 10,00
|
|VKING
|8,36
|1.728.789
|% 10,00
|
|KSTUR
|226,60
|350.321
|% 10,00
|
|UFUK
|18,63
|410.475
|% 9,98
|
|COSMO
|10,81
|372.093
|% 9,97
|
|KGYO
|7,10
|14.416.965
|% -8,39
|
|DAGI
|3,94
|68.624.562
|% -7,29
|
|MARKA
|5,00
|2.625.769
|% -3,85
|
|DOBUR
|20,18
|1.514.308
|% -3,81
|
|EDIP
|3,61
|9.665.196
|% -3,73
|
|GARAN
|9,42
|944.909.817
|% 1,62
|
|THYAO
|12,60
|509.405.105
|% 1,45
|
|YKBNK
|2,54
|352.194.128
|% 2,01
|
|AKBNK
|5,62
|340.679.209
|% 2,55
|
|ISCTR
|5,55
|289.609.812
|% 2,59
|
|YKBNK
|2,54
|352.194.128
|% 2,01
|
|GARAN
|9,42
|944.909.817
|% 1,62
|
|ODAS
|1,37
|129.759.112
|% 1,48
|
|AKBNK
|5,62
|340.679.209
|% 2,55
|
|ISCTR
|5,55
|289.609.812
|% 2,59
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4660
|8,4694
|% -0,56
|
|Euro
|9,9797
|9,9886
|% -0,63
|
|Sterlin
|11,6822
|11,7408
|% -0,79
|
|Frank
|9,2157
|9,2712
|% -0,53
|
|Riyal
|2,2482
|2,2594
|% -0,72
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-3,80
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-4,61
|
|Cumhuriyet
|3.210
|3.259
|-26,00
|
|Tam
|3.195
|3.275
|-25,70
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|-12,43
|
|Çeyrek
|775
|792
|-6,22
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,57
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,10
|
|B. Petrol
|69,63
|69,63
|-0,96
|