***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 0,47 11,78 0 0Taş ve Toprağa Dayalı- 2,68 10 0 0Metal Ana Sanayi- 0,9 17,77 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 0,33 0,53 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 0,74 7,18 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 100.000,72 249.001,79 21,16 0,75Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 0,92 7,99 0 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 1,01 2,26 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunma- 60.044 927.679,8 78,83 2,78DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 160.051,77 1.176.739,1 100 3,526B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- 200.000 263.055,2 1,89 0,788Finansman Bonosu- 13.770.000 13.640.708,36 98,11 40,877ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 13.970.000 13.903.763,56 100 41,665C. KİRA SERTİFİKALARI- 560.000 591.456,64 100 1,772GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 16.08.2021 297.000 297.476,01 1,68 0,89TRP 16.08.2021 TRT220921T18 8.000.000 8.056.000 8.012.493,15 45,27 24,01TRP 16.08.2021 TRT140126T11 8.000.000 4.105.165 8.012.493,15 45,27 24,01MEVDUAT 01.09.2021 500.000 505.211,17 2,85 1,51MEVDUAT 31.08.2021 850.000 870.540,74 4,29 2,61VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0FON 0 0 0 0GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 17.698.214,22 100 53,036ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 31.273.437,5 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ33.370.173,52 % 100 % 106,705B. HAZIR DEĞERLER2.087,57 % 100 % 0,007a) Kasab) Bankalar2.087,57 % 100 % 0,007c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)33.963,59 % 100 % 0,109a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar33.963,59 % 100 % 0,109Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)186.968,63 % 100 % 0,598D. BORÇLAR (-)2.319.755,81 % 100 % 7,417a) Takasa Borçlar1.989.371,85 % 85,76 % 6,361b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar330.383,96 % 14,24 % 1,056NET VARLIK DEĞERİ31.273.437,5Pay Sayısı30.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,0424İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVkfyo 13082021 32.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958232BIST