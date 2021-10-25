***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 0,47 11,19 0 0Taş ve Toprağa Dayalı- 2,68 9,33 0 0Metal Ana Sanayi- 0,9 17,42 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 0,33 0,64 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 0,74 7,9 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 0,72 1,86 0 0Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 0,92 7,86 0 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 1,01 2,84 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunma- 60.044 HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 60.051,85 1.002.793,84 100 3,116B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- 200.000 263.055,2 1,06 0,817Finansman Bonosu- 24.900.000 24.495.801,6 98,94 76,113ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 25.100.000 24.758.856,8 100 69,411C. KİRA SERTİFİKALARI- 700.000 731.195,71 100 2,272GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 25.10.2021 467.000 467.633,33 8,22 1,45BPP 06.12.2021 400.000 410.303,92 7,21 1,27TRP 25.10.2021 TRT160425T33 2.000.000 2.061.090 2.002.695,89 35,19 6,22TRP 25.10.2021 TRT280628T18 1.000.000 616.295 1.001.347,95 17,6 3,11MEVDUAT 20.01.2022 905.000 906.257,45 15,93 2,82MEVDUAT 08.11.2021 893.916,56 902.425,48 15,86 2,8VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0FON 0 0 0 0GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 5.665.916,56 5.690.664,02 100 17,682ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 32.183.510,37 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ32.183.510,37 % 100 % 100,391B. HAZIR DEĞERLER2.731,46 % 100 % 0,009a) Kasab) Bankalar2.731,46 % 100 % 0,009c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)20.657,25 % 100 % 0,064a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar20.657,25 % 100 % 0,064Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)169.027,68 % 100 % 0,527D. BORÇLAR (-)317.816,91 % 100 % 0,991a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar317.816,91 % 100 % 0,991NET VARLIK DEĞERİ32.058.109,85Pay Sayısı30.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,0687İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVkfyo 22102021 42.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972134BIST