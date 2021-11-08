***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 0,47 11,42 0 0Taş ve Toprağa Dayalı- 2,68 9,57 0 0Metal Ana Sanayi- 0,9 16,92 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 100.000,41 147.000,71 5,6 0,45İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 0,74 8,27 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 250.000,72 847.002,17 32,27 2,59Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 0,92 8,11 0 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 100.001,01 206.002,94 7,85 0,63Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunma- 85.203 1.424.594,16 54,28 4,36DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 535.210,85 2.624.654,27 100 8,026B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- 200.000 263.055,2 1,23 0,804Finansman Bonosu- 21.300.000 21.058.386,82 98,77 64,398ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 21.500.000 21.321.442,02 100 65,202C. KİRA SERTİFİKALARI- 500.000 524.278,7 100 1,603GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 08.11.2021 88.000 88.112,11 1,07 0,27BPP 19.11.2021 900.000 901.224,88 10,95 2,76BPP 06.12.2021 400.000 413.296,35 5,02 1,26TRP 08.11.2021 TRT030523T13 5.000.000 2.043.320 5.006.558,9 60,83 15,31MEVDUAT 20.01.2022 905.000 908.747 11,04 2,78MEVDUAT 08.11.2021 893.916,56 912.148,69 11,08 2,79VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0FON 0 0 0 0GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 8.186.916,56 8.230.087,93 100 25,168ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 32.700.462,92 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ32.700.462,92 % 100 % 101,498B. HAZIR DEĞERLER2.860,07 % 100 % 0,009a) Kasab) Bankalar2.860,07 % 100 % 0,009c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)1.025.292,81 % 100 % 3,182a) Takastan Alacaklar1.005.600 % 98,08 % 3,121b) Diğer Alacaklar19.692,81 % 1,92 % 0,061Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)169.027,68 % 100 % 0,525D. BORÇLAR (-)1.679.853,08 % 100 % 5,214a) Takasa Borçlar1.357.600 % 80,82 % 4,214b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar322.253,08 % 19,18 % 1NET VARLIK DEĞERİ32.217.790,4Pay Sayısı30.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,0739İlgili Şirketler