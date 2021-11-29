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***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

29.11.2021 13:12
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor


***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- DEVA 0,47 24,15 29,86 14,03 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
- AFYON 2,68 5,11 3,71 9,94 0 0
Metal Ana Sanayi
- EREGL 0,9 14,93 22,48 20,23 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- ODAS 200.000 1,48 1,54 308.000 16,42 0,94
- ZOREN 0,41 2,44 1,67 0,68 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- ENKAI 0,74 7,36 15,41 11,4 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- HALKB 200.226 4,82 4,88 977.102,88 52,08 2,99
- TSKB 100.000 1,47 1,47 147.000 7,84 0,45
- YKBNK 0,72 2,54 3,19 2,3 0 0
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- SISE 0,92 7,32 11,94 10,98 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- EKGYO 200.000 2,13 2,22 444.000 23,67 1,36
- HLGYO 1,01 3,05 2,59 2,62 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 700.233,85 1.876.175,06 100 5,743
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 01.03.2022 TRSBISE32221 23,39 24 200.000 100 19.03.2019 131,53 263.055,2 1,29 0,805
Finansman Bonosu
- İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 09.12.2022 TRSISGYA2214 17,5 1 1.500.000 100 15.11.2021 17,41
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SONME 31,02 3.825.504 % 10,00  
ISATR 257.597,00 257.597 % 10,00  
ISBTR 42.350,00 716.550 % 10,00  
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Sterlin 17,3734 17,4605 % 2,22  
Frank 14,1918 14,2773 % 2,70  
Riyal 3,4700 3,4874 % 1,90  
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17:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 18,09  
Altın Gr. 756 756 20,97  
Cumhuriyet 4.986 5.061 156,00  
Tam 4.962 5.088 155,88  
Yarım 2.398 2.461 75,41  
Çeyrek 1.203 1.231 37,70  
Gümüş.Ons 23,05 23,08 0,21  
Gümüş Gr. 9,65 9,66 0,24  
B. Petrol 70,50 70,50 -2,72  
Seans Raporu 17:36
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