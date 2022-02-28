***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- DEVA 0,47 28,74 27,84 13,08 0 0Taş ve Toprağa Dayalı- AFYON 2,68 3,49 3,01 8,07 0 0Metal Ana Sanayi- EREGL 0,9 28,16 31,16 28,04 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- ODAS 200.000 1,34 1,34 268.000 15,91 0,78- ZOREN 0,41 1,66 1,53 0,63 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- ENKAI 0,74 15,05 12,78 9,46 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- ALBRK 200.000 1,74 1,64 328.000 19,48 0,96- HALKB 200.000 4,35 4,42 884.000 52,49 2,58- YKBNK 0,72 3,38 3,67 2,64 0 0Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- SISE 0,92 13,38 12,3 11,32 0 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- EKGYO 100.000 2,33 2,04 204.000 12,11 0,59- HLGYO 1,01 2,33 2,17 2,19 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 700.007,85 1.684.075,43 100 4,908B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 01.03.2022 TRSBISE32221 23,39 24 200.000 100 19.03.2019 131,53 263.055,2 1,12 0,767Finansman Bonosu- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 12.12.2022 TRFKCTFA2211 19,95 1 1.000.000 100 13.12.2021 19,96 103,91 1.039.138,17 4,44 3,028- İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 09.12.2022 TRSISGYA2214 17,5 1 1.500.000 100 15.11.2021 21,46 101,99 1.529.921,54 6,54 4,459- KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 30.11.2022 TRSKFTFK2211 17,9 1 500.000 100 05.11.2021 17,8 105,3 526.480,38 2,25 1,534- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 03.11.2022 TRSKCTFK2222 18,5 1 1.500.000 100 18.10.2021 20,8 104,93 1.573.995,53 6,73 4,587- ZORLU FAKTORİNG A.Ş. 27.07.2022 TRFZORF72212 33,5 6 500.000 100 26.01.2022 39,22 100,46 502.277,51 2,15 1,464- MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş. 16.06.2022 TRFMCBF62210 19,24 1 1.000.000 113,45 24.02.2022 18,79 114,18 1.141.781,91 4,88 3,327- YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 25.05.2022 TRFYKYM52233 19,25 1 750.000 94,66 07.02.2022 20,6 95,68 717.625,71 3,07 2,091- FİBA FAKTORİNG A.Ş. 13.05.2022 TRFFBFK52218 19,5 1 440.000 95,36 11.02.2022 20,19 96,34 423.898,2 1,81 1,235- DENİZBANK A.Ş. 13.05.2022 TRFDZBK52252 19,25 1 500.000 95,09 04.02.2022 20,64 96,27 481.333,17 2,06 1,403- YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 11.05.2022 TRFYKYM52217 16,6 1 800.000 92,36 10.11.2021 19,91 96,48 771.854,98 3,3 2,249- DENİZ FAKTORİNG A.Ş. 11.05.2022 TRFDZFK52212 20,25 1 500.000 94,84 02.02.2022 21,8 96,18 480.923,42 2,06 1,402- GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 15.04.2022 TRFGRFA42214 18,25 1 1.000.000 91,83 19.10.2021 20,77 97,65 976.493,09 4,18 2,846- T. HALK BANKASI A.Ş. 01.04.2022 TRFTHAL42224 19,5 1 1.000.000 96,74 28.01.2022 21,14 98,33 983.326,91 4,2 2,866- GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 24.03.2022 TRFGRFA32223 19 1 500.000 97,91 11.02.2022 20,13 98,8 494.007,51 2,11 1,44- İŞ FAKTORİNG A.Ş. 21.03.2022 TRFISFA32219 20,5 1 1.000.000 95,29 23.12.2021 22,15 98,86 988.552,94 4,23 2,881- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 11.03.2022 TRFYKBK32252 20,25 1 690.000 98,26 07.02.2022 22,22 99,4 685.839,55 2,93 1,999- HSBC BANK A.Ş. 09.03.2022 TRFHSBC32224 23 1 100.000 97,36 25.01.2022 25,51 99,44 99.441,38 0,43 0,29- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 04.03.2022 TRFYKBK32245 23 1 500.000 97 14.01.2022 25,46 99,75 498.758,54 2,13 1,453