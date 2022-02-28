***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
28.02.2022 16:08
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- DEVA 0,47 28,74 27,84 13,08 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
- AFYON 2,68 3,49 3,01 8,07 0 0
Metal Ana Sanayi
- EREGL 0,9 28,16 31,16 28,04 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- ODAS 200.000 1,34 1,34 268.000 15,91 0,78
- ZOREN 0,41 1,66 1,53 0,63 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- ENKAI 0,74 15,05 12,78 9,46 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- ALBRK 200.000 1,74 1,64 328.000 19,48 0,96
- HALKB 200.000 4,35 4,42 884.000 52,49 2,58
- YKBNK 0,72 3,38 3,67 2,64 0 0
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- SISE 0,92 13,38 12,3 11,32 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- EKGYO 100.000 2,33 2,04 204.000 12,11 0,59
- HLGYO 1,01 2,33 2,17 2,19 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 700.007,85 1.684.075,43 100 4,908
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 01.03.2022 TRSBISE32221 23,39 24 200.000 100 19.03.2019 131,53 263.055,2 1,12 0,767
Finansman Bonosu
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 12.12.2022 TRFKCTFA2211 19,95 1 1.000.000 100 13.12.2021 19,96 103,91 1.039.138,17 4,44 3,028
- İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 09.12.2022 TRSISGYA2214 17,5 1 1.500.000 100 15.11.2021 21,46 101,99 1.529.921,54 6,54 4,459
- KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 30.11.2022 TRSKFTFK2211 17,9 1 500.000 100 05.11.2021 17,8 105,3 526.480,38 2,25 1,534
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 03.11.2022 TRSKCTFK2222 18,5 1 1.500.000 100 18.10.2021 20,8 104,93 1.573.995,53 6,73 4,587
- ZORLU FAKTORİNG A.Ş. 27.07.2022 TRFZORF72212 33,5 6 500.000 100 26.01.2022 39,22 100,46 502.277,51 2,15 1,464
- MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş. 16.06.2022 TRFMCBF62210 19,24 1 1.000.000 113,45 24.02.2022 18,79 114,18 1.141.781,91 4,88 3,327
- YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 25.05.2022 TRFYKYM52233 19,25 1 750.000 94,66 07.02.2022 20,6 95,68 717.625,71 3,07 2,091
- FİBA FAKTORİNG A.Ş. 13.05.2022 TRFFBFK52218 19,5 1 440.000 95,36 11.02.2022 20,19 96,34 423.898,2 1,81 1,235
- DENİZBANK A.Ş. 13.05.2022 TRFDZBK52252 19,25 1 500.000 95,09 04.02.2022 20,64 96,27 481.333,17 2,06 1,403
- YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 11.05.2022 TRFYKYM52217 16,6 1 800.000 92,36 10.11.2021 19,91 96,48 771.854,98 3,3 2,249
- DENİZ FAKTORİNG A.Ş. 11.05.2022 TRFDZFK52212 20,25 1 500.000 94,84 02.02.2022 21,8 96,18 480.923,42 2,06 1,402
- GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 15.04.2022 TRFGRFA42214 18,25 1 1.000.000 91,83 19.10.2021 20,77 97,65 976.493,09 4,18 2,846
- T. HALK BANKASI A.Ş. 01.04.2022 TRFTHAL42224 19,5 1 1.000.000 96,74 28.01.2022 21,14 98,33 983.326,91 4,2 2,866
- GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 24.03.2022 TRFGRFA32223 19 1 500.000 97,91 11.02.2022 20,13 98,8 494.007,51 2,11 1,44
- İŞ FAKTORİNG A.Ş. 21.03.2022 TRFISFA32219 20,5 1 1.000.000 95,29 23.12.2021 22,15 98,86 988.552,94 4,23 2,881
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 11.03.2022 TRFYKBK32252 20,25 1 690.000 98,26 07.02.2022 22,22 99,4 685.839,55 2,93 1,999
- HSBC BANK A.Ş. 09.03.2022 TRFHSBC32224 23 1 100.000 97,36 25.01.2022 25,51 99,44 99.441,38 0,43 0,29
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 04.03.2022 TRFYKBK32245 23 1 500.000 97 14.01.2022 25,46 99,75 498.758,54 2,13 1,453
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